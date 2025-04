Kalah dalam Duel dengan Kante, Pogba Diejek Lewat Meme

TEMPO.CO, Jakarta - Paul Pogba tampil tak maksimal saat Manchester United melawan Chelsea di babak perempat final Piala FA, Selasa dinihari WIB. Ia pun harus melihat timnya tersingkir karena kalah 1-0.



Tekanan buat Pogba kian besar karena kemenangan lawan dipastikan oleh gol N'Golo Kante, rekannya di timnas Prancis. Sebelum laga ini berlangsung, media ramai menyubut pertandingan ini sebagai duel Pogba vs Kante.



Dalam pertandingan itu, laman Whoscored memberi nilai 9,1 untuk Kante. Sedangkan Pogba hanya diberi nilai 6.



Seusai laga itu, Pogba, yang kini berstatus pemain termahal dunia ramai mendapat kecaman dari netizen. Bahkan banyak dari mereka yang meluapkan kejengkelannya lewat meme yang unik.



Seorang netizen mengirim postingan yang kemudian lumayan viral:





If Pogba vs Kante was a picture. pic.twitter.com/nLh876mx48



— Mike Sanz (@mikesanz19) March 13, 2017

Neitzen lain menggambarkan Pogba sebagai orang hilang.





MISSING PERSON:



Name: Paul Pogba

Age: 23 years

Last seen: At the Barber's shop. pic.twitter.com/8ZE2tWF5h1



— GeniusFootball (@GeniusFootball) March 14, 2017











Ada juga netizen yang menyebut Kante lebih layak jadi pemain termahal, yang dilukiskan dengan ilustrasi lucu:



Sebuah laman berita bercuit bahwa Kante seperti hadir sebagai dua pemain dalam laga itu:





The moment you see £32 million Kante playing like two midfielders, but £89 Pogba can't even play like one pic.twitter.com/8pRVTH5Obu



— 101 Great Goals (@101greatgoals) March 13, 2017



101GREATGOALS | NURDIN