Kalah dari Atletico, Pique Justru Dapat Kado Spesial

TEMPO.CO, Jakarta - Bek Barcelona, Gerard Pique, mendapatkan kado spesial dari sang istri, Shakira, untuk mengobati luka atas kekalahan dari Atletico Madrid. Pique mendapatkan kado spesial sebuah kabar bahwa sang istri sedang mengandung anak ketiga mereka.



Media Spanyol, AS mengabarkan bahwa seorang rekan dekat Shakira menyatakan bahwa diva pop dunia itu sudah menunjukan tanda-tanda kehamilan dalam beberapa waktu terakhir. Sang sumber mengatakan bahwa pasangan itu sangat senang menyambut akan ketiga mereka.



Pique dan Shakira kabarnya menginginkan seorang anak perempuan untuk menemani dua anak laki-laki mereka, Milan dan Shasha. "Kemungkinan anak ketiga itu akan lahir pada Januari nanti," tulis kabar lain dari laman latintimes.



Pasangan itu bertemu saat Piala Dunia 2010 lalu di Afrika Selatan. Penyanyi asal Kolombia itu merupakan pelantun lagu resmi Piala Dunia. Pique masuk dalam salah satu pemain yang ikut ambil bagian di video klip lagu berjudul Waka Waka (This Time for Africa) itu.



Pemain 29 tahun itu juga berhasil membawa tim nasional Spanyol menjadi juara dalam ajang empat tahunan itu.



AS | LATINTIMES | FEBRIYAN