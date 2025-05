Kalahkan Bali United, Persib Masih Punya Pekerjaan Rumah

TEMPO.CO, Jakarta - Persib Bandung berhasil menang dengan skor 3-0 dalam laga uji coba kontra Bali United di stadion Siliwangi, Kota Bandung, pada Sabtu, 13 Februari 2016. Namun, Pelatih Kepala Persib Dejan Antonic tetap tidak ingin cepat puas dengan kemenangan yang berhasil dibukukan Atep cs.



"Kita mulai pertandingan bagus sekali 30 menit kita ada agresif, high pressure, habis itu kita ada sedikit turun of course karena stamina mungkin sudah turun," ujar Dejan kepada awak media seusai laga.



Persib memang terlihat mendominasi jalannya laga uji coba itu. Namun pertengahan babak kedua, tampak skuad Bali United lebih banyak menguasai pengendalian laju si kulit bundar. Serangan Persib perlahan mulai mengendur menjelang berakhirnya laga.



Sempat beberapa kali serangan skuad Serdadu Tridatu--julukan Bali, merepotkan lini belakang Persib. Muhammad Natsir yang masuk menggantikan I Made Wirawan pada menit ke-73, harus berjibaku menjaga gawang Persib dari kebobolan.



Dejan mengaku mendapat banyak pelajaran dari pertandingan uji coba itu. Pekerjaan rumah pun menanti skuad Maung Bandung--julukan Persib. "Kita evaluasi kekurangan kita, mungkin stamina pemain masih harus ditingkatkan lagi," ucap dia.



"Seperti tadi aku bilang, aku gak lihat skor berapa itu, kita harus perbaiki semua, kamu bisa lihat bukan cuma Persib, Bali sama fitnessnya sama kurang ya kita baru dua minggu latihan itu," kata Dejan.



Menurut dia, kondisi Maung Bandung memang belum seutuhnya siap untuk melakoni kompetisi Indonesia Super Competition yang mulai digelar pada April 2016 mendatang. Namun, hal itu wajar lantaran masih ada jeda waktu sekitar 3 bulan untuk berbenah.



"Tim yang ini tidak siap 100 persen tapi proses yang kita latihan kita tetap, pasti kita nanti kita siap 100 persen. Saya tidak mau kita siap sekarang lebih bagus kita siap bulan April atau Mei karena liga udah mulai dan kita siap," kata Dejan.



Pemain Persib, Toni Sucipto, mengatakan cukup puas dengan kondisi Maung Bandung saat ini. Meskipun masih banyak kekurangan, tapi hasil latihan memang sangat dirasakan toni dalam laga itu.



"Kita mendapat hasil maksimal dan lagi selama kerja kita di dalam latihan sekarang udah terbukti, tapi kita juga nggak bisa puas dulu karena target kita juga bukan di uji coba ini tapi target kita ISC," kata Toni.



AMINUDIN AS