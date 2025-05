Kedatangan AS Roma, Apa Artinya bagi Sepak Bola Indonesia?

TEMPO.CO, Jakarta - AS Roma akan berlaga di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu malam, 25 Juli 2015. Ketua Eksekutif Nine Sport—promotor kedatangan AS Roma—Arif Putra Wicaksono mengatakan Romanisti, penggemar AS Roma, beruntung. Sebab AS Roma merupakan satu-satunya klub Eropa yang datang ke Indonesia tahun ini.



"Kedatangan AS Roma di saat keadaan sepak bola Tanah Air yang tak menentu membuktikan bahwa pasar sepak bola di Indonesia sangat dihargai oleh klub Eropa," ujarnya melalui keterangan pers kemarin.



Menurut Arif, dengan besarnya pasar sepak bola di Indonesia, bukan tidak mungkin suatu hari nanti banyak klub Eropa akan mendirikan sekolah sepak bola di sini. Hal tersebut, kata Arif, bisa menjadi kesempatan untuk memperbaiki kualitas sepak bola Indonesia.



"Semoga kedatangan AS Roma bisa terus menghidupkan semangat seluruh pelaku sepak bola di Indonesia," tutur Arif.



Sedangkan Sekretaris Jenderal Masyarakat Olahraga Peduli Indonesia (MOPI) Edwin Satria mengatakan, dalam penyelenggaraan laga bertajuk AS Roma Day 2015 di Stadion Utama Gelora Bung Karno malam ini, lembaganya bekerja sama dengan Kementerian Sosial dan Nine Sport.



MOPI, kata Edwin, telah membagikan 50 ribu lembar tiket gratis kepada anak-anak yatim-piatu dan pekerja sosial. "Kedatangan AS Roma ini menjadi salah satu kegiatan monumental karena bisa disaksikan juga oleh anak-anak panti asuhan," tutur Edwin.



Dalam pertandingan tersebut, AS Roma akan dibagi dua, yaitu White Team dan Red Team. Laga berlangsung selama 2 x 45 menit.

Presiden Roma Club Indonesia Mei Dwi Kuncoro menyiapkan penyambutan bagi pemain dan pengurus AS Roma yang dijadwalkan tiba di Jakarta kemarin. "Kami lihat kondisi dalam penyambutan, karena tak mungkin juga kami meneriakkan yel-yel di hotel," tutur Kuncoro.



Tak hanya menyambut kedatangan punggawa dan pengurus klub asal ibu kota Italia itu, Romanisti menyiapkan kejutan khusus untuk Daniele De Rossi, yang berulang tahun kemarin.



Kejutan tersebut, Kuncoro menerangkan, diberikan oleh Romanisti wilayah Tangerang saat klub berjulukan Serigala Merah itu tiba di Bandar Udara Soekarno-Hatta. Sebab jarak markas Romanisti Tangerang dengan bandara itu lebih dekat daripada Romanisti wilayah lain.



Kuncoro memperkirakan terdapat sekitar 5.000 Romanisti yang akan memadati Stadion Utama Gelora Bung Karno malam ini. Dia menuturkan Romanisti dari beberapa daerah telah tiba di Jakarta.



"Bahkan ada Romanisti dari Singapura, Thailand, dan Vietnam yang akan menyaksikan laga AS Roma Day 2015," ujar Kuncoro.



Kuncoro menjelaskan, Romanisti terbanyak yang akan menyaksikan pertandingan malam nanti berasal dari Pulau Jawa. "Hampir 70 persen Romanisti yang akan hadir besok (hari ini) berasal dari kawasan Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur."



GANGSAR PARIKESIT