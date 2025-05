TEMPO.CO, Jakarta - Liga Champions akan kembali digelar pekan ini. Klub Italia, AS Roma, akan menjamu raksasa Spanyol, Real Madrid, di markas mereka, Olimpico Stadium, pada Kamis,18 Februari 2016.



Menjelang laga, kedua tim sama-sama dipimpin manajer baru. AS Roma menunjuk Luciano Spalletti sebagai manajer anyar menggantikan Rudi Garcia. Di Madrid, Zinedine Zidane ditunjuk menggantikan Rafael Benitez.



Gelandang Roma, Seydou Keita, yakin timnya bisa mengalahkan Madrid. “Kami harus bermain dengan kepercayaan diri, melangkah ke lapangan, dan percaya kami bisa melakukannya dengan baik,” ujar gelandang yang pernah mengangkat trofi si “Kuping Besar" dengan seragam Barcelona ini, Senin, 15 Februari 2016.



Kendati demikian, Keita menyadari timnya tidak diunggulkan menembus perempat final. "Pelatih akan bekerja keras untuk menyiapkan kami sebaik mungkin. Ini akan menjadi pertandingan sulit. Mereka tim besar, tapi tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada tim yang mustahil dikalahkan," ujarnya.



Menjamu Madrid di Olimpico Stadium, Spalletti masih dipusingkan dengan cedera yang mendera anak asuhannya. Kostas Manolas, Mohamed Salah, dan Francesco Totti adalah tiga nama terakhir yang masuk ruang perawatan Il Lupi. Sebelumnya, Roma harus kehilangan Daniele De Rossi dan Vasilis Torosidis.



Spalletti tampaknya tidak akan melakukan banyak perubahan pada komposisi timnya. Edin Dzeko akan diplot sebagai penyerang tunggal yang akan dibantu oleh tiga gelandang serang: Stephan El Shaarawy, Diego Perotti, dan Iago Falque.



Sementara Real Madrid datang ke Olimpico justru dengan kondisi yang jauh lebih prima. Hanya Marcelo, Pepe, dan Gareth Bale yang tidak bisa dibawa Zidane.



Sebelumnya, Luciano Spalletti sukses membawa AS Roma meraih empat kemenangan beruntun di empat pertandingan terakhir mereka di Serie A. Sedangkan Zidane sukses membuat Madrid belum terkalahkan di lima pertandingan terakhir di La Liga. Momentum positif kedua tim akan beradu pada Kamis nanti.





INGE KLARA SAFITRI