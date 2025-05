TEMPO.CO, Jakarta - Paul Pogba mengaku mendengar dan mengikuti nasihat sang ibunda tercinta dalam urusan kepindahan dari Juventus ke Manchester United (MU).



Gelandang asal Prancis yang kini berusia 23 tahun itu mencatatkan rekor transfer pemain dengan nilai 89 juta pound sterling ke Old Trafford pada awal Selasa pekan ini.



Pogba menjadi rekrutan keempat dari pelatih MU Jose Mourinho selama musim panas ini, sebagaimana dikutip dari laman Express.



Selain Pogba, pelatih berjuluk The Special One itu memboyong Eric Bailly, Henrikh Mkhitaryan, dan Zlatan Ibrahimovic.



Pogba ditemani sang ibunda kandung ketika menjalani pemeriksaan medis kemarin, yang bertempat di kompleks latihan Carrington.



Dalam wawancara perdana dengan MUTV kemarin setelah meneken kontrak dengan MU, Pogba mengatakan, "Ibuku, pernah mengatakan, bahwa ibumu ini selalu benar. Dengan begitu ia selalu benar manakala menyaksikan penandatangan kontrak ini. Ia menganggap bahwa langkah yang saya buat ini benar adanya."



Ketika Pogba dikonfirmasi lebih lanjut mengenai pernyataan ibunya itu, ia kembali menegaskan bahwa, "Inilah takdir, saya tegaskan inilah takdir yang sudah digariskan sejak awal."



"Ibuku pernah berkata bahwa suatu saat nanti saya kembali ke klub (Manchester United) ini, dan saya tidak pernah tahu sebelumnya. Ternyata Anda saksikan sendiri peristiwa ini benar terjadi."



"Bagi saya pribadi, inilah tantangan besar, tidak sebatas saya kembali lagi ke klub ini, di mana saya tumbuh dan berkembang, tempat saya memulai karier sebagai pemain."



"Saya tidak ingin mengakhiri di tempat di mana saya memulai semuanya ini. Saya datang ke sini untuk mengakhiri (karier)," kata Pogba.



ANTARA