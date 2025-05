Kepindahanya Dicaci, Sterling : Terima Kasih

TEMPO.CO, Jakarta -Raheem Sterling berusaha berdamai dengan Liverpool menyusul rekor transfernya selama lima tahun ke Manchester City, Selasa, senilai 49 juta pound, dengan berterimakasih kepada The Reds.



"Semakin berkualitas para pemain yang berada di sekelilingmu, semakin berkualitas pula kamu, oleh karena itu saya tak sabar untuk mulai dan bermain bersama mereka," kata Sterling dalam laman resmi City.



Dia sebenarnya masih terikat kontrak dengan Liverpool sampai 2017. Dia juga menolak tawaran gaji 100.000 pound per minggu agar tetap di Liverpool sampai akhirnya The Reds menerima tawaran ketiga City untuk pemain ini.



Tindakannya ini membuat para penggemar Liverpool berang, bahkan mengundang kritik legenda Anfield, Steven Gerrard.



Tetapi kini Sterling seolah ingin berdamai dengan berucap, "Saya ingin berterima kasih kepada beberapa orang yang mengantarkan saya melalui jalan panjang."



"Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Rafa Benitez karena membawa saya ke Liverpool (dari QPR) saat berumur 15 tahun, itu adalah langkah sangat besar bagi saya dan sekaligus perubahan baru."



"Juga kepada Kenny Dalglish yang menunjukkan kepercayaan kepada saya dan menempatkan saya pada umur semuda itu. Saya ingin berterima kasih kepada Brendan Rodgers karena memberi saya kesempatan dan peluang di tim pertama, memberi saya debut penuh --melawan City-- dan memberi saya peluang sejati untuk tetap di tim pertama dan menunjukkan bakat saya kepada dunia."



"Terakhir saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang di sekeliling saya --ibu dan saudari-saudari saya, tim manajemen saya dan Aidy Ward yang membantu saya fokus dan mengantarkan saya ke tempat di mana saya kini berada."



"Saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua orang," kata pria London kelahiran Jamaika ini seperti dikutip AFP.



