TEMPO.CO, Jakarta - Paul Scholes menyarankan kepada kapten Manchester United Wayne Rooney agar hengkang dari skuad Iblis Merah ketimbang terus dibangkucadangkan.



Scholes - yang merupakan rekan satu tim Rooney - mengatakan kapten MU itu belakangan ini banyak tidak diturunkan dan dibangkucadangkan oleh pelatih Jose Mourinho, sebagaimana dikutip dari laman FourFourTwo.



Rooney disebut-sebut terkena rotasi pada musim ini. Ia baru turun ke lapangan pertandingan dalam delapan laga di ajang Liga Inggris.



Scholes beranggapan bahwa situasi itu bakal "membunuh" Rooney dalam merintis kariernya di masa depan. Pemain timnas Inggris itu bersiap mengakhiri karier di Old Trafford dengan situasi yang ia hadapi.



"Jika situasinya masih seperti itu, saya (tidak tidak akan melihat dia lagi dalam dua tahun ke depan." kata Scholes kepada The Daily Mail.



"Kemungkinan situasi itu merupakan sinyal bagi dia untuk mengakhiri musim bersama tim," katanya.



MU bersiap menghadapi Saint-Etienne di Old Trafford pada Kami waktu setempat dalam leg pertama babak 32 besar Liga Eropa. Rooney bersama dengan Michael Carrick dan Phil Jones akan absen dalam pertandingan itu.



