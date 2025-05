Kesempurnaan Ternoda, Manchester City Ditahan Celtic 3-3

TEMPO.CO, Jakarta - Kesempurnaan Manchester City terhenti di Liga Champions. Tim asuhan Pep Guardiola itu, yang sebelumnya selalu menang di berbagai kompetisi, hanya bisa membawa pulang satu poin hasil imbang 3-3 melawan Celtic dalam laga kedua fase grup Liga Champions di Stadion Celtic Park, Glasgow, Kamis dinihari waktu Indonesia barat.



Hasil imbang ini membuat The Citizens berada pada posisi kedua klasemen sementara Grup C dengan empat poin, tertinggal dua angka dibanding Barcelona. Adapun Celtic berada di posisi ketiga dengan satu poin.



Celtic yang dilatih Brandan Rodgers unggul lebih dulu 1-0 lewat gol Moussa Dembele pada menit ke-3 setelah meneruskan umpan kerja sama Bitton dan Forrest.



The Citizens langsung menyamakan kedudukan pada menit ke-11 melalui sepakan kaki kiri Fernandinho yang mendapat umpan dari Kolarov.



Namun Celtic kembali unggul 2-1 setelah umpan Tierney salah diantisipasi Raheem Sterling sehingga berbuah gol bunuh diri pada menit ke-20.



Manchester City kembali menyamakan kedudukan berkat upaya David Silva yang merebut bola dari Moussa Dembele kemudian meneruskannya ke Sterling yang melepaskan sepakan ke gawang Gordon pada menit ke-28.



Dembele mencetak gol kedua dalam laga ini sekaligus mengantar Celtic unggul 3-2 akibat kekeliruan Kolarov yang tidak memblokade umpan Tierney sehingga bola bisa dimaksimalkan Dembele pada menit ke-47.



Nolito mencetak gol pertamanya di Liga Champions sekaligus menyamakan kedudukan 3-3 untuk Manchester City pada menit ke-55.



Sterling dan Aguero mencoba membongkar pertahanan Celtic namun skor 3-3 bertahan hingga laga usai, demikian dilaporkan UEFA.



Susunan pemain:



Man City (4-1-4-1): Bravo; Zabaleta, Otamendi, Kolarov, Clichy (John Stones); Fernandinho; Sterling, Silva, Gundogan, Nolito (Fernando); Aguero.



Celtic (4-2-3-1): Gordon; Lustig, Toure, Sviatchenko, Tierney; Brown, Bitton; Sinclair, Rogic (Armstrong), Forrest; Dembele.



ANTARA