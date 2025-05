TEMPO.CO, Jakarta - Striker Napoli, Gonzalo Higuain, mencetak dua gol untuk mengantarkan klub berjuluk Partenopei itu mengalahkan Genoa dengan skor 3-1 dalam lanjutan Serie A Liga Italia, Ahad lalu. Kemenangan itu sangat penting bagi tim yang bermarkas di Italia selatan tersebut demi tetap menjaga jarak rapat dengan Juventus di puncak klasemen.



Berkat kemenangan itu, Napoli kini masih bertengger di peringkat kedua dengan koleksi nilai 67 atau hanya tertinggal tiga poin dari Juventus yang merupakan juara bertahan. Selain membawa Napoli terus mengintai Juventus, kedua gol itu memantapkan Higuain di posisi teratas dalam daftar pencetak gol Serie A dengan 29 gol, dua kali lebih banyak dibandingkan dengan pesaing terdekatnya dalam urusan menjebol gawang lawan, yakni Carlos Bacca dan Paulo Dybala.



Berikut daftar pencetak gol sementara Serie A.



29 Gol: Gonzalo Higuain (Napoli)



14 Gol: Carlos Bacca (AC Milan), Paulo Dybala (Juventus)



12 Gol: Mauro Icardi (Inter Milan), Eder Citadin Martins (Inter Milan, 12 gol untuk Sampdoria)



11 Gol: Mohamed Salah (AS Roma), Massimo Maccarone (Empoli), Josip Ilicic (Fiorentina), Nikola Kalinic (Fiorentina), Lorenzo Insigne (Napoli)



10 Gol: Leonardo Pavoletti (Genoa)



9 Gol: Miralem Pjanic (AS Roma)



8 Gol: Mattia Destro (Bologna), Alberto Paloschi (Chievo Verona), Daniel Ciofani (Frosinone), Federico Dionisi (Frosinone), Roberto Soriano (Sampdoria), Fabio Quagliarella (Sampdoria), Andrea Belotti (Torino), Cyril Thereau (Udinese)



7 Gol: Edin Dzeko (AS Roma), Antonio Candreva (Lazio), Alberto Gilardino (Palermo).



