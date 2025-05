TEMPO.CO, Jakarta - Manajer Manchester United Jose Mourinho mengaku senang memulai masa baktinya di Old Trafford. Hal itu ia sampaikan ketika menyaksikan laga amal di Old Trafford, kandang United.



Mourinho awalnya akan menangani salah satu tim pada laga amal Soccer Aid yang berlangsung di Old Trafford, Ahad, 5 Juni 2016. Namun ia kemudian menyampaikan permohonan maaf dengan alasan pekerjaannya di United membuatnya tidak memiliki cukup waktu untuk laga amal itu.



"Maafkan saya tidak bisa terlibat malam ini dan saya menyesal tidak menikmati latihan dengan anak-anak Inggris pekan ini. Namun saya senang sekali dan sudah terlibat pada awal tugas saya di Manchester United," kata Mourinho seperti dikutip ESPN.



Dia melukiskan Old Trafford sebagai rumahnya. "Saya ingin menikmati laga (amal) itu di rumah saya, Old Trafford," sambung Mourinho.



Tugas kepelatihan Mourinho pada laga amal itu akhirnya diserahkan kepada manajer Sunderland Sam Allardyce, sedangkan tim satunya lagi ditangani manajer Leicester City Claudio Ranieri.



Sebelum laga amal itu dimulai, Mourinho memasuki Old Trafford dengan santai mengenakan kemeja biru dan blazer, serta celana jins. Fotonya terpampang di lorong stadion.



Selama laga amal itu, ada seruan-seruan dari pendukung dan banner bertuliskan "Welcome to Old Trafford, Jose".



Pada laga amal ini tampil Phil Neville, Jaap Stam, dan Dimitar Berbatov di satu tim, serta Ronaldinho, Cafu, dan Fabio Cannavaro di tim lain.



