TEMPO.CO, Jakarta - Pertandingan Liga Champions antara Barcelona dan AS Roma di Stadion Olimpico berlangsung sengit. Sempat unggul 1-0, Barcelona mesti kembali pada kedudukan imbang hanya dalam 10 menit. Dalam pertandingan yang berlangsung pada Kamis dinihari, 17 September 2015, itu, keduanya mengakhiri babak pertama dengan skor imbang 1-1.



Pada menit ke-21, bola sundulan kepala Suarez membuahkan satu gol bagi Barcelona. Suarez memanfaatkan umpan cantik Ivan Rakitic untuk memasukan bola ke sisi atas gawang. Umpan tersebut menerobos penjaga gawang AS Roma dan langsung disambut sundulan Suarez.



Sayangnya, keberhasilan itu tidak berlangsung lama. Hanya 10 menit berselang, AS Roma berhasil mengembalikan kedudukan berimbang.



Tendangan melambung dari luar kota penalti Allesandro Florenzi berhasil mengejutkan pertahanan Barcelona. Bola tendangan melambung itu melewati penjaga gawang Barcelona dan menerobos ke pojok kiri atas gawang.



Pada babak pertama, Barcelona tampak menguasai pertandingan. Klub jawara asal Spanyol itu menguasai 75 persen bola. Barcelona juga berhasil melepaskan 7 tembakan ke arah gawang AS Roma. Sementara itu, AS Roma hanya berhasil menembakan 4 bola ke gawang Barcelona.



GURUH RIYANTO