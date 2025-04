Khawatir Isco Hengkang ke Barcelona, Begini Ancaman Real Madrid

TEMPO.CO, Jakarta - Real Madrid mulai gerah dengan kabar yang menyebutkan bahwa pemain mereka, Isco, akan hengkang ke Barcelona saat kontraknya habis Juni 2018 mendatang. Mereka dikabarkan mulai mengancam si pemain jika tak memperpanjang kontraknya pada akhir musim mendatang.



Mengutip media Spanyol, Deportes Cuatro, laman The Sun mengabarkan bahwa para petinggi Real Madrid mulai mengeluarkan ancaman kepada Isco. Petinggi Real Madrid mengancam akan mengeluarkan Isco dari skuadnya selama setahun ke depan jika terus menolak kontrak baru yang mereka sodorkan.



Madrid tak rela jika Isco menyebrang ke musuh bebuyutannya itu, apalagi dengan status bebas transfer. Madrid juga tak ingin kehilangan 26 juta pound sterling yang mereka keluarkan saat memboyong Isco dari Malaga pada 2013 lalu.



Isco sendiri disebut telah menolak penawaran kontrak baru dari klubnya. Madrid telah menyodorkan kontrak dengan gaji senilai 5 juta pound sterling per musim dengan durasi 6 tahun.



Sebelumnya dikabarkan bahwa Barcelona telah melakukan pertemuan rahasia dengan Isco. Barcelona menawarkan Isco sejumlah uang agar dia tetap bertahan di Madrid musim depan dan hengkang ke Barcelona pada 2018 dengan status bebas transfer.



Isco telah membantah kabar adanya pertemuan itu. Dia mengaku telah terbiasa dengan gosip seperti itu.



"Kami diekspose seperti ini sepanjang waktu, semua hal, rumor dan sebagainya. Kami sudah terbiasa dengan ini," ujarnya.



"Saya hanya berbicara di lapangan dan saya akan mencoba melakukan yang terbaik untuk tim," lanjut pemain 24 tahun itu.



THE SUN|FEBRIYAN