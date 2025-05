TEMPO.CO, Jakarta - Badan Sepakbola Inggris, FA, memastikan keamanan tim nasionalnya saat berlaga di Piala Eropa 2016. Tak tanggung-tanggung mereka bahkan siap mengubah sebuah hotel bintang lima di pinggiran Paris menjadi benteng bintang 5 dengan pengamanan ekstra ketat.



Sejak jauh hari, Inggris sebenarnya sudah menyewa hotel The Auberge de Jeu de Paume yang terletak sekitar 20 mil di sebelah utara Paris. Hotel ini adalah pilihan sang pelatih, Roy Hodgson secara pribadi.



Hodgson memilih hotel bintang lima itu karena memiliki kondisi yang sangat kondusif untuk ketenangan para pemainnya. The Auberge de Jeu de Paume disebut sebagai hotel dengan suasana pedesaan yang tenang sehingga bisa membuat skuad tiga singa, sebutan untuk Timnas Inggris, terbebas dari stres.



Rumput hijau membentang luas di pelataran, hutan rimbun di sekitar hotel serta bangunan bergaya klasik membuat Hodgson yakin timnya akan merasa nyaman. Bahkan dia membayangkan anak asuhnya akan bisa bersepeda dari ke lapangan latihan yang terletak dalam komplek hotel itu.



Namun teror bom yang terjadi di Brussel, Belgia, kemarin tampaknya akan membuyarkan angan-angan Hodgson itu. FA memastikan akan memberikan pengamanan super ketat bagi para pemainnya dalam gelaran Piala Eropa 2016.



Pasukan bersenjata akan diturunkan untuk mengamankan bukan hanya hotel, tetapi kawasan Domaine de Chantilly yang menjadi tempat hotel itu berdiri. Pengamanan itu dipastikan akan berlangsung selama 24 jam sehari selama timnas Inggris bermukin disana.



Penggeledahan tubuh, pemindaian serta pengecekan kondisi ruangan juga dipastikan akan dilakukan secara berkala. Tak hanya itu, pasukan keamanan tak akan membiarkan sembarangan orang mendekat ke hotel yang harga kamar termurahnya senilai sekitar Rp 5 juta per malam itu. Plus, pasukan penembak juga diperkirakan akan disebat di atap hotel.



Pengamanan seperti ini disebut tak lumrah. Biasanya, masalah keamanan dalam pergelaran Piala Eropa akan diserahkan secara penuh kepada Badan Sepak Bola Eropa, UEFA, dan Komite Penyelenggara Piala Eropa di negara tuan rumah.



Teror yang terjadi di Paris November lalu dan teror bom di Brussel kemarin telah mengubah sistem keamanan pada Piala Eropa. Dua pekan lalu, tim dari UEFA menggelar pertemuan dengan pejabat keamanan tiap negara kontestan. Mereka meminta tiap negara untuk menyediakan pasukan keamanan sendiri bagi timnya.



