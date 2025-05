Kick off Molor, Sriwijaya Optimistis Dengan Kekuatan Penuh

TEMPO.CO, Palembang - Laga awal atau kick off Indonesia Soccer Championships 2016 mundur hingga akhir bulan April ini. Penyelenggara PT. Gelora Trisula Semesta masih memberi kesempatan tim untuk mengajukan segala keberatan sebelum bola pertama disepakkan. Meskipun memaklumi itu, sekretaris operator klub Sriwijaya, Faisal Mursyid berharap jadwal pertandingan dapat segera dikeluarkan.



"Sejauh ini kami belum terima jadwal dari penyelenggara," kata Faisal, Selasa, 12 April 2016. Sebelum dimundurkan menjadi tanggal 29 April, PT Trisula merilis laga perdana akan dimulai pada 16 April 2015 ini.



Seluruh kontestan termasuk anak asuh Widodo C Putro mulai melakukan latihan permulaan sekaligus ajang perkenalan bagi pelatih dan pemain anyar. Menurut Faisal molornya jadwal tersebut telah disampaikan dalam menejer meeting kemarin di Jakarta.



"Sebelumnya kami dijadwalkan bertemu dengan Persipura pada laga pembuka," ujarnya. Sriwijaya memiliki sejumlah pemain anyar menjelang berlangsungnya ISC.



Selain itu jabatan Benny Dollo sebagai pelatih, diteruskan oleh Widodo C Putro. Mantan pelatih beberapa klub nasional ini optimistis dapat berbuat maksimal melebihi pendahulunya. "Sriwijaya makin lengkap dan kokoh."



Sementara itu pelatih Sriwijaya, Widodo C Putro mengatakan timnya siap memulai laga kapan pun juga. Karena saat ini ia mengaku kondisi seluruh pemain cukup baik dan sehat.



Molornya jadwal ISC bisa memaksimalkan upaya pemulihan Firman Utina dari cedera. Hanya saja ia masih melihat beberapa diantaranya masih terlihat kaku ketika memulai latihan.



Namun hal itu terbilang masih normal dan Widodo meyakini semua kekurangan akan dikikis dalam latihan hingga menjelang kompetisi. "Kami akan genjot latihannya hingga semuanya berada di tampilan terbaiknya," ujar Widodo.



PARLIZA HENDRAWAN