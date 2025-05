Kickoff LSI Diundur, Sriwijaya Restrukturisasi Gaji Pemain

TEMPO.CO, Jakarta - Sriwijaya FC terpaksa merestrukturisasi gaji pemain sebagai akibat penundaan kompetisi Liga Super Indonesia (LSI atau ISL) 2015 dari 20 Februari menjadi 4 April 2015.



Direktur Keuangan PT Sriwijaya Optimis Mandiri, Yuliar, mengatakan dalam waktu dekat rencana tersebut akan disosialisasi ke pemain agar tidak menimbulkan perbedaan persepsi ketika kompetisi berakhir.



"Rencananya pemain akan dipanggil satu per satu terkait perubahan besaran gaji yang bakal diterima per bulan," kata Yuliar, Selasa, 24 Februri 2015. "Manajemen klub optimistis bakal diterima pemain karena penundaan jadwal LSI ini merupakan sesuatu di luar dugaan. Daripada pemain gigit jari di pengujung kompetisi, lebih baik diatur dari sekarang."



Yuliar menerangkan, manajemen klub terpaksa menyiasati lantaran penundaan jadwal Liga Super Indonesia 2015 membuat kompetisi diperkirakan bakal berakhir pada Februari 2016.



Sementara itu, jika kompetisi dimulai pada 20 Februari, waktu berakhirnya adalah Desember 2015.



"Pada perjanjian kontrak dilampirkan bahwa kontrak pemain itu selama satu musim, artinya baru habis setelah kompetisi berakhir, bukan ditulis November atau Desember," kata dia.



Terkait dengan restrukturisasi, ia mengemukakan hal itu cukup sederhana, yakni hanya mengurangi beberapa persen gaji per bulan untuk dicadangkan pada Januari atau Februari tahun mendatang.



"Penjelasannya begini, saat ini pemain Sriwijaya FC sudah menerima gaji untuk bulan Januari dan Februari ini. Artinya masih ada sekitar 11 bulan yang tersisa dengan asumsi kompetisi berakhir pada Februari 2016," kata Yuliar. "Sehingga akumulasi gaji yang tersisa (setelah dikurangi gaji Januari dan Februari) dibagikan ke beberapa bulan yang tersisa ini."



Kompetisi LSI 2015 ditunda penyelenggaraannya oleh pemerintah karena, berdasarkan rekomendasi Badan Olahraga Profesional Indonesia, terdapat beberapa peserta yang belum melampirkan dokumen prinsipil.



Dokumen itu di antaranya bukti pelunasan gaji pemain dan pelatih serta bukti pembayaran pajak.



