TEMPO.CO, Jakarta - Setelah menjalani musim kompetisi 2014/2016 dan mengantar Arsenal finis sebagai runner-up, Alexis Sanchez pulang ke Cile untuk memperkuat negaranya dalam Copa America. Ia memilih terbang dengan menyewa jet pribadi.



Pemilihan jet carteran bukan tanpa maksud. Ia juga ingin leluasa terbang karena mengajak dua anjing kesayangannya, yakni dua labrador bernama Humber dan Atom.



Alexis memang sangat menyayangi kedua anjingnya itu. Lewat akun Instagram-nya, pemain berusia 27 tahun tersebut tak segan-segan menunjukkan kedekatannya dengan kedua anjing itu. Ia pernah membawa kedua anjing itu ke arena latihan Arsenal.

Mantan pemain Barcelona itu juga sempat meraih rezeki dari dua anjingnya. Ia dan dua anjing itu tampil dalam iklan makanan anjing di Cile.

Alexis sempat mengalami awal musim yang buruk di Arsenal, tapi belakangan kembali bisa menemukan ketajamannya. Musim depan, ia dipastikan bertahan di Emirates Stadium dan akan berganti nomor punggung dari 17 menjadi 7.

