Kisah Zidane Melawan Intervensi Presiden Real Madrid

TEMPO.CO, Jakarta - Florentino Perez ternyata salah sangka. Zinedine Zidane, yang diangkat derajatnya dari pelatih Castilla, Madrid junior, ke jenjang yang lebih tinggi, yakni menangani tim senior, bukanlah orang yang gampang disetir.



Pecah kabar dari Santiago Bernabeu bahwa pelatih berkepala gundul itu menolak keinginan sang Presiden, orang yang dipilih suporter Madrid sebagai orang yang menduduki jabatan tertinggi di klub tersebut. Ini sesuatu yang mungkin tak pernah dibayangkan Perez sebelumnya.



Alkisah, penolakan Zidane, yang pada musim pertamanya langsung memberikan gelar Liga Champions, berkaitan dengan pemain muda kesayangan Perez, Martin Odegaard.



Sang Presiden berharap pemain yang baru berusia 17 tahun itu diikutsertakan dalam lawatan Madrid saat menjalani tur pra-musim ke Montreal, Kanada. Zidane, yang punya kuasa dalam hal ini, terang-terangan mengatakan, “Tidak!” Odegaard tidak pernah akan masuk skuadnya.



Koran-koran di Spanyol menyebut peristiwa ini sebagai langkah Perez memasuki wilayah kerja Zidane sebagai manajer. Ini bukan yang pertama kali dilakukannya.



Manajer sebelum Zidane, Rafael Benitez, juga pernah dioyak-oyak wilayah kerjanya. Permintaannya juga sama, yakni memasukkan Odegaard dalam skuad pra-musim pada awal musim kompetisi lalu.





Berbeda dengan Zidane, Rafa—panggilan Benitez—menyetujui permintaan itu. Oleh Rafa, dimainkan dalam pertandingan melawan AS Roma pada 18 Juli tahun lalu. Satu pekan kemudian, ia pun dimainkan dalam pertandingan persahabatan melawan Valerenga, tim dari Oslo, Swedia.



Penolakan Zidane tentu punya alasan. Ia sudah mengetahui persis kemampuan pemain yang dibeli Madrid dari klub Stromsgodset dengan harga fantastis (2,5 juta euro) awal tahun lalu itu. Musim lalu, dia hanya mencetak satu gol dari 32 laga yang diikutinya.



Kekesalan Zidane tidak hanya itu. Dalam klausul kontraknya, juga disebutkan Odegaard harus mengikuti latihan bersama tim Los Blancos setidaknya sekali dalam sepekan. Tentu hal ini tidak bagus untuk pemain yang berdiri pada “dua kaki” sekaligus.



Menurut media di Spanyol, kemampuan Odegaard dianggap Zidane tidak terlalu istimewa, bahkan untuk standar Castilla, tim kedua Madrid yang bermain di divisi tiga Liga Spanyol.



Odegaard memang sudah besar lebih dulu di media. Saat Madrid mendapatkannya, media menulis perburuan klub asal Spanyol itu mengalahkan klub-klub besar lainnya di Eropa.



Selain itu, Odegaard mendapat penghasilan selangit. Dalam setahun, total ia memperoleh penghasilan sekitar Rp 17 miliar! Sebuah angka yang teramat besar untuk pemain yang baru berusia 17 tahun.



Kecaman paling keras justru berasal dari Carlo Ancelotti. Bekas pelatih Madrid yang dipecat dan digantikan oleh Rafael Benitez itu menyebut pembelian pemain muda ini lebih disebabkan oleh faktor di luar masalah sepak bola.



“Pembelian Odegaard lebih kepada persoalan pemasaran dan public relations saja,” kata Ancelotti. Ia pun tak bisa berbuat banyak saat itu. “Ketika Florentino membeli pemain sepak bola Norwegia, Anda hanya harus menerimanya.”



Sama halnya dengan Zidane, yang tak lain merupakan bekas asistennya, Ancelotti juga jengkel atas keputusan Perez yang memintanya agar Odegaard dimainkan di tim senior. "Mungkin saja dia bisa menjadi pemain terbaik di dunia, tapi aku tidak peduli karena ia bukan pemain yang saya minta,” kata Ancelotti, dalam buku biografinya, Quite Leadership.



Belakangan, seiring dengan meredupnya pesona Odegaard, pihak klub sendiri dikabarkan tengah mencari klub yang mau memakai jasa pemain yang membela negaranya sebanyak lima kali dalam babak kualifikasi Piala Eropa lalu itu. Mereka ingin Odegaard dipinjamkan ke beberapa klub terlebih dulu sebelum dipertimbangkan untuk diterima kembali kelak.



Melihat perkembangan anak emas Perez itu, tentu saja sangat sulit dipahami bila ia malah meminta Zidane memasukkannya dalam skuad yang akan ia bawa dalam sebuah lawatan klub bergelar juara Liga Champions.



