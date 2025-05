TEMPO.CO, London - Malam nanti, 1 Maret 2015, Chelsea akan bertarung melawan Tottenham Hotspur pada babak final Piala Liga Inggris atau Capital One Cup di Stadion Wembley, London, Inggris.



Final Piala Liga itu akan memberikan jeda buat Chelsea untuk memantapkan posisi pada puncak klasemen Liga Primer Inggris. Sebaliknya, buat Manchester City, inilah kesempatan untuk mendekatkan jarak dengan rivalnya itu dalam klasemen. City akan tampil di Liverpool mulai pukul 19.00 WIB malam ini.



Liverpool pun punya kesempatan menjauhkan diri dari kejaran Tottenham di klasemen bila mampu mengalahkan juara bertahan tersebut. Jalan The Reds menerobos papan atas masih cukup terbuka, minimal memburu tiket ke Liga Europa yang saat ini ada dalam genggaman Southampton.



Adapun buat Arsenal, malam ini adalah peluang terbaik untuk memantapkan posisi pada peringkat tiga jika mampu menggilas Everton. Seri atau malah kalah buat pasukan Arsene Wenger dari London ini hanya akan memberikan keuntungan buat Louis van Gaal dan kawan-kawan dari Old Trafford untuk merebut posisi ketiga.



JADWAL INGGRIS



Minggu, 1 Maret 2015:



Liga Primer:



Liverpool Vs Manchester City, pukul 19.00 WIB, Bein Sports 1



Arsenal Vs Everton, 21.05 WIB, SCTV





Capital One Cup:



Chelsea Vs Tottenham Hotspur, 23.00 WIB, SCTV



Klasemen Liga Primer Inggris (main, selisih gol, nilai):





------Tiket Babak Utama Liga Champions:



1. Chelsea 26 34 60



2. M. City 26 31 55

3. Arsenal 26 20 48





------Playoff Liga Champions:



4. MU 26 18 47





------Tiket Liga Europa:



5. Southampton 26 19 46





------



6. Liverpool 26 9 45



7. Tottenham 26 5 44



8. Swansea 27 -3 40



9. West Ham 27 6 39



10. Stoke 27 -3 39



11. Newcastle 27 -10 35



12. Palace 27 -7 30



13. West Brom 27 -9 30



14. Everton 26 -4 28



15. Hull 27 -11 26



16. Sunderland 27 -16 25



17. QPR 26 -18 22





------Zona Degradasi:



18. Burnley 27 -20 22



19. Villa 27 -24 22



20. Leicester 26 -18 18



Setiap tim bertanding 38 kali dalam satu musim kompetisi.



SKY SPORTS | SOCCERNET | PRASETYO