Klasemen Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 setelah Timnas Indonesia Kalahkan Bahrain 1-0

TEMPO.CO , Jakarta - Timnas Indonesia tetap di posisi keempat klasemen Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 setelah menang 1-0 saat menjamu Bahrian di di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa malam WIB, 25 Maret 2025. Peluang lolos ke putaran keempat terbuka lebar.

Dalam laga lainnya di Grup C, Arab Saudi menahan imbang Timnas Jepang dengan skor 0-0 di Saitama Stadium. Hasil ini menjaga peluang The Green Falcons lolos langsung ke putaran final tetap terjaga.

Dari Grup C, yang diikuti enam negara, dua tim teratas akan lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Tim urutan ketiga dan keempat klsemen setiap grup akan melaju ke putaran keempat kualifikasi untuk berebut dua tiket putaran final lain. Tim urutan kelima dan keenam akan tersingkir.

Timnas Indonesia masih menempati posisi keempat setelah berhasil mengalahkan Bahrain. Tim Garuda mengumpulkan nilai sembilan, unggul tiga angka dari Bahrain dan Cina. Tim Garuda akan bisa lolos ke putaran keempat bila mampu memenangi laga berikutnya, melawan Cina.

Hasil Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026

Selasa, 25 Maret 2025

Jepang vs Arab Saudi 0-0

Cina vs Australia 0-2

Timnas Indonesia vs Bahrain 1-0.

Klasemen Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026

No Tim Main Gol Poin 1 Jepang 8 +22 20 2 Australia 8 +7 13 3 Arab Saudi 8 −2 10 4 Indonesia 8 −6 9 5 Bahrian 8 −8 6 6 Cina 8 −13 6



Jadwal Sisa Timnas Indonesia di Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026

Kamis, 5 Juni 2025: Indonesia vs Cina (Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta)

Selasa, 10 Juni 2025: Jepang vs Indonesia (tandang).