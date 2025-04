Klasemen Liga 1: Ditahan Borneo 2-2, Persib Gagal Kudeta PSM

TEMPO.CO, Jakarta - Persib Bandung gagal merebut puncak klasemen Liga 1 setelah ditahan Borneo FC 2-2 dalam laga pekan ketujuh di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Sabtu malam, 20 Mei 2017.



Gol Persib dicetak Gian Zola pada menit ke-22 dan Vladimir Vudjovic di menit ke-28. Sementara gol Borneo dicetak Risman Yusman pada menit ke-16 dan Matheus pada menit ke-88.



Baca: Liga 1: Ilham Udin Antar Bhayangkara Tekuk Semen Padang 1-0



Hasil seri ini membuat Persib hanya bisa naik satu posisi ke urutan kedua klasemen dengan nilai 13 dari 7 laga, sama dengan PSM Makassar yang baru bermain 6 kali. Borneo menempati urutan ke-12 dengan nilai 8.



Hasil pekan ketujuh:

Barito Putera 2-0 Persegres Gresik United

Madura United 4-1 PS TNI Sabtu, 20 Mei 2017

Bhayangkara 1-0 Semen Padang

Mitra Kutai Kartanegara 1-0 Perseru Serui

Persib Bandung 2-2 Borneo FC.



Jadwal Ahad, 21 Mei 107

15.00 PSM Makassar vs Sriwijaya FC

15.00 Persela Lamongan vs Arema FC (tvOne)

18.30 Persija Jakarta vs Bali United (tvOne)



Jadwal Senin, 22 Mei 2017

18.30 Persiba Balikpapan vs Persipura Jayapura (tvOne)



Klasemen Liga 1







PSSI | NS