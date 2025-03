Klasemen Liga 1 Pekan Ke-25 setelah PSM Makassar Kalahkan Madura United dan Jadwal Berikutnya

Jadwal Persib Bandung di Pekan Kedelapan Liga 1: Bojan Hodak Berharap Bisa Tampilkan Kekuatan Penuh vs Persebaya

Madura United 1 (Lulinha 90+2’) PSM Makassar 3 (Nermin Haljeta 49’, 70’, Victor Dethan 54’).

Jadwal Liga 1

Senin, 3 Maret 2025

PSS Sleman vs Barito Putera 20.30 WIB (Vidio).



Selasa, 4 Maret 2025

Malut United vs Arema FC 19.30 WIB (Vidio)

Persija Jakarta vs PSIS Semarang 20.30 WIB (Indosiar, Vidio).

Klasemen Liga 1

No Tim Main Gol Poin 1 Persib Bandung 25 39-22 51 2 Dewa United 25 48-28 46 3 Persebaya Surabaya 25 30-27 44 4 Persija 24 38-28 40 5 Bali United 25 39-29 39 6 PSM Makassar 25 33-23 39 7 Borneo FC 25 34-28 38 8 Persita 25 23-27 36 9 Arema FC 24 39-34 36 10 Malut United 24 29-23 36 11 Persik Kediri 25 28-27 34 12 PSBS Biak Numfor 25 32-36 31 13 Barito Putera 24 30-39 25 14 PSIS 24 20-31 23 15 Persis Solo 25 20-35 22 16 Semen Padang 25 26-43 22 17 Madura United FC 25 25-47 21 18 PSS Sleman 24 28-34 19

.

