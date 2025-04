Klasemen Liga 1 Pekan Ke-29: Semen Padang FC vs PSIS Semarang 3-2, Zona Degradasi Kian Memanas

Jadwal Persib Bandung di Pekan Kedelapan Liga 1: Bojan Hodak Berharap Bisa Tampilkan Kekuatan Penuh vs Persebaya

Kamis, 17 April 2025 Semen Padang vs PSIS Semarang 3-2 PSS Sleman vs Dewa United 19.00 WIB (Indosiar, Vidio).

Jumat, 18 April 2025

Borneo FC vs PSM Makassar 15.30 WIB (Indosiar, Vidio)

Malut United vs PSBS Biak 19.00 WIB (Vidio)

Persib Bandung vs Bali United 19.00 WIB (Indosiar, Vidio).