Klasemen Liga 1 Pekan Ke-8 Setelah Persib Alami Kekalahan Perdana

TEMPO.CO, Jakarta - Persib Bandung akhirnya kehilangan statusnya sebagai satu-satunya tim yang terkalahkan di Liga 1. Tim asuhan Djadjang Nurdjaman itu takluk 1-0 di kandang Bali United Stadion Kapten I Wayan Diptha, Gianyar, Bali, Rabu malam.



Gol melalui Marcos Flores pada menit ke-32 menjadi petaka bagi Persib, yang malam itu bermain tanpa Michael Essien. Karena kekalahan ini, Persib pun gagal mempeprtahankan posisinya di posisi tiga besar.



Kini Maung Bandung menempati urutan ketujuh klasemen dengan nilai 13 dari 8 laga. Posisinya bahkan disalip Bali United, yang melesat ke urutan keenam dengan nilai sama tapi memiliki selisih gol lebih bagus.



Dengan hasil laga Bali United vs Persib, laga pekan kedelapan pun tinggal menysakan laga Perseru Serui vs Persija yang tertunda. Pertadingan pekan kesembilan akan dimulai Jumat besok menyajikan laga Mitra Kukar vs PS TNI dan Persija Jakarta vs Arema.



Persib sendiri akan menjalani pekan kesembilan di kandang Bhayangkara FC pada 4 Juni.



Hasil Liga 1 pekan kedelapan:

PS TNI 3-2 Persela Lamongan

Sriwijaya FC 0-0 Madura United

Persegres Gresik United 1-1 PSM Makassar

Arema FC 2-0 Mitra Kukar

Pusamania Borneo 3-0 Bhayangkara FC

Semen Padang 2-1 Persiba Balikpapan

Persipura Jayapura 3-1 Barito Putera

Bali United 1-0 Persib Bandung.



Klasemen Liga 1







PSSI | NS