TEMPO.CO, Jakarta - Persib Bandung menguasai puncak klasemen Liga 1 setelah mengalahkan Persegres Gresik United 1-0 di Stadion Petrokimia, Rabu malam, 3 Mei 2017. Berkat kemenangan itu, yang dipastikan oleh gol pemain muda Billy Paji Keraf, Persib mengemas nilai 8 dari 4 laga.



Kini, klub berjulukan Maung Bandung itu unggul satu angka dari PSM Makassar, Semen Padang, Barito Putera, Arema Cronus, dan Persipura Jayapura. Hanya Persipura yang sudah memainkan 4 laga seperti Persib, yang lainnya baru berlaga 3 kali sehingga berpeluang menyalip kembali Persib.



Berikut ini hasil pertandingan pekan ketiga Rabu malam.



Persegres Gresik 0-1 Persib Bandung

Mitra Kukar 3-2 Persela Lamongan

Sriwijaya 1- 2 Bhayangkara FC



Jadwal pekan keempat berikutnya:



Kamis, 4 Mei 2017

15.00 Perseru Serui vs PSM Makassar

15.00 Bali United vs Semen Padang

18.30 Persija Jakarta vs Madura United (tvOne)



Jumat, 5 Mei 2017

15.00 PS TNI vs Persiba Balikpapan (tvOne)

18.30 vs Arema FC vs Barito Putera (tvOne)



Klasemen Liga 1







PSSI | NS