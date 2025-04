Klasemen Liga 1: Seri di Padang, Persib Gagal Kudeta PSM Makassar

TEMPO.CO, Jakarta - Persib Bandung gagal menggeser PSM Makassar dari puncak klasemen Liga 1 setelah hanya bermain 0-0 di kandang Semen Padang, Sabtu malam.



Persib tetap di posisi kedua dengan nilai 12 dari 6 laga, tertinggal 1 angka dari PSM yang baru bermain 5 kali. Dengan demikian PSM berpeluang mengokohkan posisinya di puncak klasemen saat melawan PS TNI pada Senin mendatang.



Hasil pekan keenam:

Persipura Jayapura 3-2 Bhayangkara FC

Persegres Gresik 2-1 Persiba Balikpapan

Sriwijaya FC 3-2 Barito Putera

Semen Padang 0-0 Persib Bandung

Perseru Serui 0-0 Persela Lamongan



Jadwal Minggu, 14 Mei 2017

15:00 Persija Jakarta vs Mitra Kukar (tvOne)

18:30 Arema FC vs Madura United (tvOne)

18:30 Bali United vs Pusamania Borneo.



Jadwal Senin, 15 Mei 2017

18:30 PS TNI vs PSM Makassar (tvOne)



Klasemen Liga 1

1. PSM Makassar 5 4 1 0 8 3 5 13

2. Persib Bandung 6 3 3 0 6 2 4 12

3. Arema FC 5 3 1 1 4 1 3 10

4. Persipura Jayapura 6 3 1 2 8 7 1 10

5. Sriwijaya FC 6 3 1 2 8 7 1 10

6. PS TNI 5 2 3 0 8 6 2 9

7. Bhayangkara FC 6 3 0 3 9 10 -1 9

8. Mitra Kukar 5 2 2 1 9 8 1 8

9. Madura United 5 2 2 1 6 5 1 8

10. Semen Padang 6 2 2 2 5 5 0 8

11. Borneo FC 5 2 1 2 7 5 2 7

12. Barito Putera 6 2 1 3 7 7 0 7

13. Persela 6 2 1 3 6 7 -1 7

14. Bali United 5 2 0 3 5 6 -1 6

15. Perseru Serui 6 1 2 3 5 8 -3 5

16. Persija Jakarta 5 1 1 3 3 4 -1 4

17. Persegres 6 1 1 4 5 11 -6 4

18. Persiba 6 0 1 5 3 10 -7 1.



PSSI | NS