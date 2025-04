Klasemen Liga Inggris: Arsenal dan Man City Menang, 4 Besar Ketat

TEMPO.CO, Jakarta - Persaingan perebutan empat besar Liga Inggris akan memuncak pada laga terakhir setelah Manchester City dan Arsenal sama-sama meraih kemenangan pada Rabu dinihari tadi, 17 Mei 2017. Keduanya, bersama Liverpool, akan bersaing berebut tiket Liga Champions dalam laga pamungkas yang akan berlangsung pada Ahad nanti, 21 Mei 2017.



Berikut hasil lengkap Liga Inggris Rabu dinihari WIB:



Arsenal 2 - 0 Sunderland

Keterangan: Gol Arsenal diborong oleh Alexis Sanchez (72, 81).



Manchester City 3 - 1 West Bromwich Albion

Ketarangan: Gol City dicetak oleh Gabriel Jesus (27), Kevin de Bruyne (29), dan Yaya Toure (57). Gol West Brom dicetak Hal Robson-Kanu (87).



Jadwal Berikutnya:



Kamis, 18 Mei 2017

01:45 Southampton vs Manchester United



Jumat, 19 Mei 2017

01:45 Leicester City vs Tottenham Hotspur



Ahad, 21 Mei 2017

21:00 Arsenal vs Everton

21:00 Burnley vs West Ham United

21:00 Chelsea vs Sunderland

21:00 Hull City vs Tottenham Hotspur

21:00 Leicester City vs Bournemouth

21:00 Liverpool vs Middlesbrough

21:00 Manchester United vs Crystal Palace

21:00 Southampton vs Stoke City

21:00 Swansea City vs West Bromwich Albion

21:00 Watford vs Manchester City



Klasemen Liga Inggris









Bila dilihat dari posisi dalam klasemen, persaingan berebut posisi ketiga dan keempat klasemen yang menjanjikan tiket Liga Champions masih akan berlangsung ketat pada laga pamungkas.



Manchester City diunggulkan karena hanya butuh hasil seri untuk meraih setidaknya posisi keempat klasemen Liga Inggris saat melawan Watford. Liverpool dan Arsenal sama-sama harus menang untuk bisa lolos. Bila keduanya sama-sama mampu meraih poin penuh, maka Liverpool yang akhirnya akan meraih tiket bergengsi kompetisi Eropa dan Arsenal harus gigit jari.



ESPNFC | NURDIN