Klasemen Liga Inggris: Manchester City Berada di Puncak

Jakarta - Puncak klasemen Liga Inggris sementara diduduki oleh Manchester City . The Citizen berada di puncak kasta setelah berhasil menekuk Chelsea dalam laga sengit di Stamford Bridge, London, Ahad, 1 Oktober 2017, waktu Indonesia.

Kemenangan The Citizens membuat mereka memuncaki klasemen di pekan ketujuh Liga Inggris. Manchester City mengantongi poin yang sama dengan rival sekotanya Manchester United, yaitu 19 poin, dengan unggul satu selisih gol. Sementara Chelsea turun ke peringkat keempat di bawah Tottenham Hotspurs dengan 13 poin.

Pertandingan Chelsea vs Manchester City berakhir dengan kekalahan tuan rumah. Memasuki babak kedua The Citizen makin beringas mendobrak pertahanan The Blues. Gol kemenangan City dicetak oleh Kevin De Bruyne, mantan punggawa Chelsea. Sepakan keras tersebut merobek gawang Thibaut Courtois pada menit ke-67.