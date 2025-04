Klasemen Liga Inggris, MU dan Manchester City Ketat di Puncak

TEMPO.CO, Jakarta - Dua klub asal Kota Manchester, Manchester City dan Manchester United (MU), bertahan di urutan teratas klasemen sementara Liga Inggris setelah melewati pertandingan pekan keenam, Sabtu, 23 September.



City mempertahankan posisi puncak seusai mengalahkan Crystal Palace 5-0 berkat dua gol Raheem Sterling. The Citizens mengumpulkan 16 poin, unggul selisih gol dari MU, yang juga mengumpulkan poin sama setelah menekuk Southampton 1-0.



Juara bertahan Chelsea menguntit dua Manchester dari posisi ketiga. The Blues, yang sempat kalah dalam pertandingan pertama Liga Inggris, duduk di posisi ke-3 dengan 13 poin setelah menghajar Stoke 4-0.



Tottenham Hotspur, yang sempat meragukan pada tiga pekan pertama Liga Inggris, secara perlahan naik ke peringkat empat dengan 11 poin setelah menekuk West Ham 3-2. Sedangkan Liverpool, yang mengalahkan Leicester 3-2, berada di posisi ke-5 dengan 11 poin, tapi tertinggal selisih gol dari Tottenham.



Ketangguhan City akan diuji dalam pertandingan pekan depan saat mereka bertandang ke markas Chelsea.



MU akan menghadapi Crystal Palace, Liverpool akan melawan Newcastle, Tottenham menghadapi Huddersfield, sementara Arsenal yang berada di posisi ke-12 menghadapi Brighton.



Berikut ini hasil pertandingan Liga Inggris, Sabtu.



West Ham United 2-3 Tottenham Hotspur

Burnley 0-0 Huddersfield Town

Everton 2-1 AFC Bournemouth

Manchester City 5-0 Crystal Palace

Southampton 0-1 Manchester United

Stoke City 0-4 Chelsea

Swansea City 1-2 Watford

Leicester City 2-3 Liverpool



Pertandingan Minggu (24 September)

22.00 Brighton & Hove Albion vs Newcastle United



Selasa (26 September)

02.00 Arsenal vs West Bromwich Albion



Klasemen sementara Liga Inggris

Pos Klub Main Selisih Gol Poin 1. Man City 6 19 16 2. Man Utd 6 15 16 3. Chelsea 6 7 13 4. Spurs 6 5 11 5. Liverpool 6 1 11 6. Watford 6 -1 11 7. Newcastle 5 2 9 8. Huddersfield 6 2 9 9. Burnley 6 1 9 10. West Brom 5 0 8 11. Southampton 6 -1 8 13. Everton 6 -7 7 15. Stoke 6 -5 5 16. Leicester 6 -3 4 17. Brighton 5 -3 4 18. West Ham 6 -7 4 19. Bournemouth 6 -7 3 20. Crystal Palace 6 -13 0



ANTARA