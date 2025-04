Klasemen Liga Inggris Pekan 33 setelah Nottingham Kalahkan Tottenham 2-1

Sementara itu, pelatih Tottenham, Ange Postecoglou, sangat kecewat dengan hasil itu. “Kekalahan yang sebagian besar disebabkan oleh diri sendiri. Kami kebobolan dua gol yang buruk dan membuat diri kami sendiri harus mendaki gunung. Saya masih berpikir bahwa kami tidak pantas kalah dalam hal keseimbangan permainan,” kata dia.

Laga Tottenham vs Nottingham Forest mengakhiri rangkaian jadwal pekan ke-33. Jadwal berikutnya akan berlangsung tengah pekan ini. Liverpool berpeluang memastikan gelar juara.

Liga Inggris Pekan Ke-33:

Sabtu, 19 April 2025

Brentford vs Brighton 4-2

Crystal Palace vs Bournemouth 0-0

Everton vs Manchester City 0-2

West Ham vs Southampton 1-1

Aston Villa vs Newcastle United 4-1.