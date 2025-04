Klasemen Liga Inggris Pekan Kedua dan Jadwal Pekan Ketiga

TEMPO.CO, Jakarta - Pekan kedua Liga Inggris usai dengan hasil seri 1-1 antara Manchester City dan Everton di Stadion Etihad, Selasa dinihari WIB. Hasil imbang itu membuat kedua tim belum bisa naik ke posisi papan atas.



Gol Everton di laga itu dicetak Wayne Rooney pada menit ke-35. Sedangkan gol City diceploskan Raheem Sterling (82).



Kedua tim kehilangan satu pemainnya. City kehilangan Kyle Walker yang terkena dua kartu kuning dalam rentang tiga menit pada akhir babak pertama. Everton kehilangan Morgan Schneiderlin pada menit ke-88.



Dengan hasil ini, Manchester City berada di posisi kelima klasemen dengan nilai 4. Sedangkan Everton di urutan kedelapan dengan nilai sama.



Posisi puncak klasemen hingga pekan kedua ini masih dikuasai Manchester Untited yang terus menang 4-0 dalam dua laga awalnya. Dua tim yang juga masih tampil sempurna bisa dibilang tim kejutan: Huddersfield dan West Bromwich Albion.



Berikut klasemen Liga Inggris pekan kedua:





Dalam pekan selanjutnya, akan ada laga besar antara Liverpool dan Arsenal. Sedangkan Manchester United akan dijajal juara dua musim sebelumnya, Leicester City.



Ini jadwal lengkap pekan ketiga:



Jadwal 28 Agustus 2017

18:30 AFC Bournemouth Vs Manchester City

21:00 Crystal Palace Vs Swansea City

21:00 Huddersfield Town Vs Southampton

21:00 Newcastle United Vs West Ham United

21:00 Watford Vs Brighton & Hove Albion

23:30 Manchester United Vs Leicester City.



Jadwal 27 Agustus 2017

19:30 Chelsea Vs Everton

19:30 West Bromwich Albion Vs Stoke City

22:00 Liverpool Vs Arsenal

22:00 Tottenham Hotspur Vs Burnley.



Dengan melihat jadwal ini, persaiangan perebutan posisi klasemen Liga Inggris pada pekan ketiga cukup akan berlangsung cukup menarik. Terutama karena sejumlah tim unggulan masih kesulitan menemukan tampilan terbaiknya.



ANTARA