TEMPO.CO, Jakarta - Liverpool untuk sementara bisa mengamankan posisinya di tiga besar klasemen Liga Inggris setelah mengalahkan tuan rumah Watford 1-0 pada Selasa dinihari. Namun posisinya belum benar-benar aman.



Liverpool kini berada di posisi ketiga klasemen Liga Inggris dengan nilai 69 dari 35 laga. The Reds unggul 3 angka dari Manchester City, yang ada di bawahnya dan baru memainkan 34 laga.



Dengan keunggulan tersebut, Liverpool bisa digeser City bila dalam laga berikutnya City memenangi laga. Apalagi keduanya hanya selisih satu gol.



Berikut ini jadwal Liga Inggris berikutnya.



Sabtu, 6 Mei 2017

02.00 West Ham United vs Tottenham Hotspur

18.30 Manchester City vs Crystal Palace

21.00 AFC Bournemouth vs Stoke City

21.00 Burnley vs West Bromwich Albion

21.00 Hull City vs Sunderland

21.00 Leicester City vs Watford

23.30 Swansea City vs Everton



Ahad, 7 Mei 2017

19.30 Liverpool vs Southampton

22.00 Arsenal vs Manchester United



Senin, 9 Mei 2017

02.00 Chelsea vs Middlesbrough



Klasemen







Karena sudah menjalani satu laga lebih banyak ketimbang tim lainnya, Liverpool bisa dibilang berada dalam tambahan. Posisinya dari tiga besar klasemen Liga Inggris bisa tergeser. Bahkan Posisi di empat besar pun belum aman karena Manchester United yang ada di posisi kelima hanya terpaut 4 angka darinya.



ESPNFC | NS