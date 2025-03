Klasemen Liga Italia Pekan Ke-29: AC Milan Kalahkan Como 2-1, Masih Tercecer di Posisi Ketujuh

Kemenangan ini membawa Genoa naik ke posisi ke-12 dengan 35 poin, sedangkan Lecce tertahan di posisi ke-16 dengan 25 poin.

Liga Italia Pekan Ke-29:

Sabtu, 15 Maret

Genoa vs Lecce 2-1

Udinese vs Verona 0-1

Monza vs Parma 1-1

AC Milan vs Como 1907 2-1

Torino vs Empoli.