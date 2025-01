Klasemen Liga Spanyol, Barcelona Kian Kokohkan Posisi

TEMPO.CO, Jakarta - Barcelona mampu memantapkan posisinya sebagai pemimpin klasemen Liga Spanyol setelah mengalahkan Athletic Bilbao 2-0 pada Ahad dinihari WIB.



Gol dari Lionel Messi pada menit ke-36 dan Paulinho di menit ke-90 membuat Barcelona mengemas nilai 28 dari 10 laga, unggul 4 angka dari Valencia, yang mengalahkan Alaves 2-1.



Real Madrid di posisi ketiga dengan nilai 20, tapi bisa menipiskan jarak bila mampu menang atas Girona dalam laga malam ini.



Hasil Liga Spanyol



Athletic Bilbao 0-2 Barcelona

(Lionel Messi 36', Paulinho 90')



Alaves 1-2 Valencia

(Alexis 49', Simone Zaza 34', Rodrigo 66'/penalti)



Atletico Madrid 1-1 Villarreal

(Angel Correa 61', Carlos Bacca 81')



Sevilla 2-1 Leganes

(Wissam Ben Yedder 20', Pablo Sarabia 54', Alexander Szymanowski 48'/penalti)



Jadwal Ahad malam

18.00 Getafe vs Real Sociedad

22.15 Girona vs Real Madrid



Jadwal Senin dinihari

00.30 Eibar vs Levante

02.45 Malaga vs Celta Vigo



Jadwal Selasa dinihari

03.00 Espanyol vs Real Betis

03.00 Las Palmas vs Deportivo La Coruna



Klasemen Liga Spanyol





No Tim Main Gol Poin 1 Barcelona 10 25 28 2 Valencia 10 16 24 3 Real Madrid 9 11 20 4 Atlético Madrid 10 9 20 5 Sevilla 10 2 19 6 Villarreal 10 5 17 7 Leganes 10 4 17 8 Real Betis 9 2 16 9 Real Sociedad 9 2 14 10 Celta Vigo 9 4 11 11 Ath. Bilbao 10 -2 11 12 Levante 9 -2 11 13 Espanyol 9 -4 10 14 Getafe CF 9 1 9 15 Girona 9 -5 9 16 Deportivo 9 -8 8 17 Eibar 9 -17 7 18 Las Palmas 9 -15 6 19 Alavés 10 -12 3 20 Málaga 9 -16 1