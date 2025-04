Klasemen Liga Spanyol: Barcelona Sempurna, Real Madrid Merana

TEMPO.CO, Jakarta - Barcelona mengawali musim kompetisi Liga Spanyol 2017/2018 dengan sempurna. Mereka menjadi pemuncak tabel klasemen dengan menyapu bersih tiga laga dengan kemenangan dan belum kebobolan.



Barcelona mengumpulkan sembilan poin hasil kemenangan 2-0 atas Alaves, 2-0 saat melawan Real Betis, dan Sabtu malam melumat Espanyol dengan skor telak 5-0 berkat hattrick Lionel Messi.



Sevilla menjadi rival terdekat Barcelona karena membuntuti di posisi kedua dengan perolehan tujuh poin. Sedangkan Real Sociedad dan Leganes berada di urutan tiga dan empat.



Pada pertandingan pekan keempat minggu depan, Lionel Messi cs akan ditantang Getafe, Sevilla bertandang ke Girona, Leganes melawan Eibar dan Sociedad menemui Real Madrid.



Hasil kurang maksimal justru dialami dua klub ibu kota, Real Madrid dan Atletico Madrid, yang sama-sama mengantongi hasil imbang pada pekan ketiga. Kedua tim ini berada di posisi lima dan enam dengan sama-sama mengumpulkan lima poin.



Pasukan Zinedine Zidane yang tidak diperkuat Cristiano Ronaldo hanya bermain imbang 1-1 melawan Levante. Atletico Madrid pun ditahan tanpa gol oleh Valencia.



Berikut hasil pertandinganLa Liga Spanyol, Sabtu, 9 September:



Leganes 1 - 2 Getafe

Real Madrid 1 - 1 Levante

Valencia 0 - 0 Atletico Madrid

Sevilla 3 - 0 Eibar

Barcelona 5 - 0 Espanyol



Pertandingan Minggu, 10 September:



Deportivo vs Real Sociedad

Athletic Bilbao vs Girona

Celta Vigo vs Alaves

Villarreal vs Real Betis



Klasemen Liga Spanyol







ANTARA