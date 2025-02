Klasemen Liga Spanyol Pekan Ke-24: Real Madrid dan Atletico Sama-Sama Imbang, Persaingan 2 Besar Ketat

Kapten Atletico, Koke, mengakui bahwa bermain dengan 10 pemain sejak awal sangat sulit, namun timnya tetap menunjukkan semangat juang yang tinggi. "Kami ingin memanfaatkan hasil imbang Real Madrid dengan kemenangan, tapi kami tetap dalam perburuan gelar," ujarnya.

Rekap Hasil Pertandingan Liga Spanyol

Villarreal vs Valencia: 1-1

Atletico Madrid vs Celta Vigo: 1-1

Osasuna vs Real Madrid: 1-1

Leganes vs Alaves: 3-3

Girona vs Getafe: 1-2.

Klasemen Liga Spanyol

No Tim Main Gol Poin 1 Real Madrid 24 52-23 51 2 Atletico Madrid 24 39-16 50 3 Barcelona 23 64-25 48 4 Athletic Bilbao 23 36-20 44 5 Villarreal 24 47-35 41 6 Rayo Vallecano 23 27-24 35 7 Osasuna 24 29-33 32 8 Real Sociedad 23 20-20 31 9 Girona FC 24 32-35 31 10 Real Mallorca 23 20-29 31 11 Getafe CF 24 20-18 30 12 Real Betis 23 27-31 29 13 Celta Vigo 24 35-38 29 14 Sevilla FC 23 25-34 28 15 CD Leganes 24 22-35 24 16 Valencia CF 24 25-38 23 17 Las Palmas 23 28-38 23 18 RCD Espanyol 23 22-35 23 19 Deportivo Alaves 24 28-38 22 20 Real Valladolid 23 15-48 15

.

