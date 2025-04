Klasemen Timnas Indonesia U-19 Setelah Dikalahkan Vietnam 0-3

TEMPO.CO, Jakarta - Timnas Indonesia U-19 dikalahkan Vietnam 0-3 dalam pertandingan Grup B Piala AFF U-18 di Stadion Thuwunna, Yangoon, Myanmar, Senin, 11 September 2017.



Hasil itu membuat Vietnam hampir lolos ke semifinal dan hanya butuh hasil seri di laga terakhir. Sedangkan Indonesia masih harus berjuang untuk lolos dalam laga terakhir melawan Brunei, 13 September 2017.



Saat ini Timnas U-19 mengemas nilai 6 dari 3 laga, tertinggal 3 poin dari Vietnam. Pesaing Indonesia untuk menuju semifinal kemungkinan besar Myanmar, yang akan bermain melawan Filipina malam ini.



Baca: Timnas Indonesia U-19 Ditekuk Vietnam 3-0



Myanmar sudah mengemas nilai 3 dari dua laga. Artinya bila menang di laga nanti, mereka juga akan memiliki nilai 6.



Bila skenario seperti itu yang terjadi, penentuan tiket semifinal akan dilakukan pada laga terakhir. Myanmar akan melawan Vietnam dalam laga pamungkasnya. Artinya, dari segi jadwal, Indonesia sedikit diuntungkan, sehingga peluang untuk lolos pun tetap terbuka.



Jadal Timnas Indonesia U-19 berikutnya:



13 September:

15:30 Brunei vs Indonesia (Indosiar).



Hasil dan klasemen selengkapnya Piala AFF U-18:



Grup B



Hasil selengkapnya:

Indonesia 2-1 Myanmar

Indonesia 9-0 Filipina

Indonesia 0-3 Vietnam

Filipina 2-3 Brunei

Brunei 1-8 Vietnam.

Vietnam 5-0 Filipina

Myanmar 7-0 Brunei



Jadwal berikutnya:

11 September 2017:

Filipina vs Myanmar



13 September 2017:

Brunei vs Indonesia

Myanmar vs Vietnam



Klasemen

1. Vietnam 3 3 0 0 16-1 9

2. Indonesia 3 2 0 1 11-4 6

3. Myanmar 2 1 0 1 8-2 3

4. Brunei 3 1 0 1 4-17 3

5. Filipina 3 0 0 3 2-17 0



Grup A



Hasil selengkapnya:

Thailand 3-0 Timor Leste

Malaysia 4-1 Laos

Singapura 5-3 Kamboja

Malaysia 3-1 Singapura

Kamboja 1-1 Timor Leste

Laos 1-2 Thailand.

Laos 0-3 Singapura

Thailand 1-0 Kamboja

Timor Leste 0-3 Malaysia

Kamboja 0-2 Malaysia

Timor Leste 3-2 Laos

Singapura 0-2 Thailand

(Catatan: Malaysia dan Thailand sudah lolos ke semifinal dan tinggal berebut posisi juara grup).



Klasemen

1. Malaysia 4 4 0 0 12-2 12

2. Thailand 4 4 0 0 8-1 12

3. Singapura 4 2 0 2 9-8 6

4. Timor-Leste 4 1 1 2 4-9 4

5. Kamboja 4 0 1 3 4-9 1

6. Laos 4 0 0 4 4-12 0.



PSSI | NS