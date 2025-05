Klopp Berpeluang Gantikan Rodgers di Liverpool

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan gelandang Liverpool Didi Hamann berpendapat bahwa Juergen Klopp akan menjadi manajer ideal bagi kubu Anfield menyusul hasil mengecewakan dari prestasi kerja Brendan Rodgers.



Memasuki pekan kelima Premier League musim 2015/16, Rodgers baru bisa membawa Liverpool meraih dua kemenangan. The Reds gagal merauh tiga poin penuh dalam tiga partai terakhir. Pekan lalu, mereka mendulang kekalahan 1-3 dari Manchester United (MU).



Hamann yakin bahwa mantan pelatih Borussia Dortmund itu bakal menjadi manajer yang ideal bagi Liverpool, sebagaimana dikutip dari laman Four Four Two.



"Klopp akan sangat tepat membesut Liverpool," kata Hamann sebagaimana dikutip dari The Evening Standard.



"Tekanan makin berat dirasakan Liverpool. Fans kini menyusun barikade, hanya saja sang manajer masih memperoleh dukungan klub."



"Pertanyaannya apakah memang Klopp bersedia pindah pada musim ini. Saya hampir yakin bahwa ia bersedia bergabung bersama Liverpool."



Klopp yang telah membesut Dortmund selama tujuh tahun, belakangan ini banyak dikaitkan bakal bergabung ke Bayern Muenchen di akhir musim kompetisi ini. Hanya saja Hamann merasa bahwa juara Bundesliga itu tidak lagi cocok benar bagi pelatih berusia 48 tahun itu.



