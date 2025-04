TEMPO.CO, Jakarta - Bek kanan Hector Bellerin dikabarkan tak lagi merasa betah dengan kondisi Arsenal yang musim ini hancur lebur. Mantan klub Bellerin, Barcelona, bersiap mengajukan penawaran untuk membawa pemain 21 tahun itu pulang ke Spanyol.



Laman The Sun mengabarkan Barcelona telah bertemu dengan agen Bellerin dalam beberapa pekan terakhir. Mereka bahkan telah siap mengajukan penawaran senilai 35 juta pound sterling kepada Arsenal.



Mereka sangat yakin Arsenal akan melepas Bellerin pada awal musim depan. Penyebabnya pemain asli binaan akademi La Masia itu menunjukkan ketidakbetahannya di klub asal London tersebut.



Ketidakbetahan Bellerin itu dipicu hasil buruk yang mereka dapatkan serta perpecahan di kamar ganti The Gunners. Arsenal disingkirkan Bayern Muenchen secara memalukan dari Liga Champions pada pekan lalu.



Kekalahan dari Bayern Muenchen dalam laga pertama babak 16 besar Liga Champions pada tiga pekan lalu, meretakkan keharmonisan ruang ganti Arsenal. Penyerang Alexis Sanchez terlibat perang dingin dengan gelandang Mesut Oezil. Penyebabnya karena Sanchez menilai Oezil sebagai pemain yang malas membantu pertahanan ketika timnya mendapat serangan dari lawan.



Kondisi itu membuat Bellerin disebut ingin kembali ke Spanyol. Meskipun Bellerin baru menandatangani perpanjangan kontrak pada November tahun lalu, Barcelona tak melihat hal itu sebagai masalah.



Barcelona sendiri memang masih mencari pengganti Daniel Alves yang hengkang ke Juventus pada awal musim ini. Sepanjang musim ini mereka memaksakan gelandang Sergi Roberto bermain di posisi itu.



