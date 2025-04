Korupsi FIFA, Arzuaga Akui Bersalah dalam Pencucian Uang

TEMPO.CO, New York - Mantan bankir Jorge Arzuaga mengaku bersalah pada Kamis terhadap kasus konspirasi pencucian uang AS dalam kaitannya dengan penyelidikan korupsi berskala besar pada badan sepak bola dunia FIFA.



Jorge Arzuaga (56) asal Argentina, memasukkan pengakuannya kepada Hakim Distrik AS Pamela Chen di pengadilan federal Brooklyn. Para jaksa menudingnya membantu saluran pembayaran kembali dan pembayaran-pembayaran suap kepada para ofisial sepak bola di Amerika.



Arzuaga merupakan satu dari lebih dari 40 orang dan entitas yang didakwa oleh penyelidikan AS, di mana para jaksa mengatakan para ofisial sepak bola menerima lebih dari 200 juta dolar dalam bentuk suap dan pembayaran kembali sebagai pertukaran hak-hak pemasaran dan penyiaran. Demikian laporan Reuters.



ANTARA