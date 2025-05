TEMPO.CO, Jakarta - Legenda Liverpool, Steven Gerrard, diusulkan menerima anugerah Freedom of the City sebagai penghargaan atas kiprahnya yang luar biasa bersama tim Liga Primer Inggris tersebut. Freedom of the City biasanya diberikan pemerintah Kota Liverpool kepada warganya yang berjasa.



Gerrard, 36 tahun, sukses mengantarkan Liverpool menyabet gelar juara Liga Champions dan Piala FA sejak lulus dari akademi serta menjadi pemain andalan klub tersebut.



Gelandang kelahiran Merseyside tersebut sudah 710 kali memainkan laga dalam 17 tahun bersama Liverpool dan menyabet sembilan trofi sebelum bergabung dengan LA Galaxy pada 2015.



Gerrard kini telah pulang ke Merseyside setelah 18 bulan merumput di Major League Soccer. Ia akan dianugerahi penghargaan sipil tertinggi dari Liverpool atas kontribusinya bagi sepak bola nasional dan dunia serta kegiatan amal yang ia jalankan guna membantu anak-anak kurang mampu di Inggris.



Gerrard, yang sudah 114 kali membela tim nasional Inggris, menerima nominasi dari Wali Kota Joe Anderson, dan keputusan tersebut diperkirakan akan disahkan dalam rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pekan depan.



"Saya terkejut dan tidak menyangka ketika mendengar nama saya sedang diajukan Wali Kota untuk menerima kehormatan ini," kata Gerrard, seperti dilansir dari situs Liverpool pada Kamis, 12 Januari 2017, waktu setempat.



Gerrard juga menuturkan Liverpool adalah rumah baginya.



"Membayangkan akan mendapatkan penghargaan ini membuat saya merasa sangat rendah hati dan tentu saja sangat bangga," ucapnya, seperti dilansir AFP.



ANTARA



