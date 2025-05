TEMPO.CO, Jakarta - Kick off Liga Primer Inggris musim 2016/2017 akan dimulai tak sampai dua pekan lagi. Tapi sejumlah pemain pilar Arsenal hingga saat ini masih dibekap cedera.



Mereka adalah Danny Welbeck, Per Mertesacker, Mathieu Debuchy, Alexis Sanchez, Wojciech Szczesny, dan Carl Jenkinson. Tak satu pun dari enam pemain ini diprediksi pulih dalam waktu dekat.



Situasi ini tentu saja cukup mencemaskan. Apalagi Arsenal juga tidak akan bisa memainkan pemain andalannya: Santi Cazorla. "Kondisinya belum fit," kata pelatih Arsenal, Arsene Wenger, seperti dilansir ESPN FC, Jumat, 5 Agustus 2016.



Pelatih asal Prancis itu memastikan Cazorla tidak akan turun saat timnya menghadapi Liverpool dalam laga pembuka Liga Primer yang akan digelar pada 14 Agustus mendatang.



Karena itulah, manajemen klub kemudian berencana membeli dua pemain baru lagi dalam bursa transfer musim panas ini, yakni Alexandre Lacazette dari Olympique Lyon dan Shkodran Mustafi dari Valencia.



Untuk itu, The Gunners—julukan Arsenal—dikabarkan telah melayangkan tawaran sebesar 29 juta pound sterling kepada Lacazette. Tapi Lyon menyatakan baru akan melepas Lacazette dengan harga sekitar 40 juta pound.



Sedangkan Valencia membanderol Mustafi dengan harga 35 juta pound. Jadi total harga dua pemain ini tidak akan kurang dari 75 juta pound. Cukup besar memang. Tapi sepertinya itu bukan masalah bagi Wenger.



Sebab, menurut The Sun, manajemen klub sudah menyiapkan dana sebesar 100 juta pound atau sekitar Rp 1,7 triliun untuk membeli pemain. "Ini akan menjadi pengeluaran Arsenal terbesar dalam sejarahnya," lapor The Sun.



Masalahnya, dari 100 juta pound tersebut, Wenger sudah mengambil 47 juta pound untuk membeli Granit Xhaka dari Borussia Mönchengladbach, Takuma Asano (Sanfrecce Hiroshima), dan Rob Holding (Bolton Wanderers).



Dengan begitu, duit yang tersisa di sakunya kini hanya tinggal 43 juta pound. Tentu saja jumlah ini tak cukup untuk mendatangkan Lacazette dan Mustafi. Tapi kekurangan tersebut bisa ditutupi dengan menjual pemain.



Hanya, belum ada bocoran siapa saja yang akan ditumbalkan. Saat ini Arsenal baru melepas dua pemain, yakni Tomas Rosicky dan Mathieu Flamini. Keduanya dilepas secara gratis alias free transfer.



ESPN FC | THE SUN | DWI AGUSTIAR