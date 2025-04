Kualifikasi Liga Champions Mulai Bergulir, Inilah Hasilnya

TEMPO.CO, Jakarta - Babak kualifikasi Liga Champions 2017-2018 sudah dimulai. Sebanyak 30 tim bertarung dalam dua laga (kandang dan tandang) untuk berebut tiket ke babak play-off.



Di babak ini belum banyak tim besar yang tampil. Klub yang cukup punya nama yang sudah berlaga antara lain Nice (Prancis) dan Ajax (Belanda).



Berikut hasil laga pertama babak terakhir kualifikasi Liga Champions pada Selasa dan Rabu, 26 Juli 2017:



Nice (Prancis) vs Ajax Amsterdam (Belanda) 1-1

Celtic (Skotlandia) vs Rosenborg Trondheim (Norwegia) 0-0

Club Bruges (Belgia) vs Istanbul Basaksehir (Turki) 3-3

Maribor (Slovenia) vs FH (Islandia) 1-0

FC Viitorul Constanta (Romania) vs APOEL Nicosia (Siprus) 1-0

Hapoel Beer Sheva (Israel) vs Ludogorets (Bulgaria) 2-0

Salzburg (Austria) vs Rijeka (Kroasia) 1-1

Dynamo Kiev (Ukraina) vs Young Boys (Swiss) 3-1

FC Astana (Kazakhstan) vs Legia Warsaw (Polandia) 3-1

Partizan Belgrade (Serbia) vs Olympiakos Piraeus (Yunani) 1-3

FK Vardar (Macedonia) vs FC Copenhagen (Denmark) 1-0

AEK (Yunani) vs CSKA Moscow (Rusia) 0-2

FCSB (Romania) vs Viktoria Plzen (Republik Cek) 2-2

Qarabag Agdam (Azerbaijan) vs Sheriff Tiraspol (Moldova) 0-0

Slavia Prague (Republik Cek) vs BATE Borisov (Belarus) 1-0.



Laga kedua babak kualifikasi Liga Champions akan dilaksanakan pada 2 Agustus. Tim-tim ini akan kembali bersaing untuk merebut tiket play-off, untuk bergabung dengan Liverpool, Napoli, dan Sevilla.



ANTARA