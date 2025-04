Kuasai Klasemen Liga 1, Bhayangkara FC Mulai Percaya Bisa Juara

TEMPO.CO, Jakarta - Striker Bhayangkara FC, Ilija Spasojevic, enggan terburu-buru membicarakan peluang klubnya untuk menjuarai kompetisi sepak bola Liga 1 2017. Kini, Bhayangkara menjadi penguasa puncak klasemen sementara.



Menurut Spaso, masih terlalu dini membicarakan peluang juara bagi The Guardian—julukan Bhayangkara—lantaran kompetisi masih cukup panjang.



"Saya datang tujuh pertandingan yang lalu. Waktu itu belum bicara juara karena dari awal Bhayangkara tidak ada target juara, tapi kita menang terus enam kali berturut-turut, jadi sudah mulai sedikit percaya (bisa juara)," ujarnya di Bandung, Sabtu, 23 September 2017.



Pemain berpaspor Montenegro itu enggan lebih jauh berbicara mengenai peluang juara bagi timnya lantaran dua partai besar belum dilalui The Guardian. Kedua partai itu adalah menghadapi Persib Bandung di Stadion Si Jalak Harupat, Ahad, 24 September 2017, dan melawan pesaing terdekat Bhayangkara, Bali United.



"Peluang juara itu akan kita lihat setelah dua pertandingan, (yakni) lawan Persib dan Bali. Itu dua laga final buat Bhayangkara. Mereka tim yang bagus, dan kalau itu bisa dapat hasil maksimal, ya, kita baru bicara soal juara," ucapnya.



Bhayangkara kini kokoh bertengger di peringkat pertama klasemen sementara Liga 1 dengan torehan 52 poin. Sedangkan Bali United, yang hanya terpaut tiga poin dari Bhayangkara, menguntit di peringkat kedua. Pertandingan paruh kedua Liga 1 hanya menyisakan sembilan laga lagi bagi Bhayangkara.



Pelatih kepala Bhayangkara, Simon McMenemy, mengatakan tidak mau terburu-buru membicarakan peluang juara bagi anak asuhnya dalam Liga 1. Kalau saja anak asuhnya mampu tampil konsisten dan bisa mempertahankan tren positif, juara menjadi niscaya bagi Bhayangkara. "Kita fokus ke setiap pertandingan agar bisa mempertahankan peringkat pertama," katanya.



