Laga Arsenal Vs Tottenham, Ujian Berikutnya untuk Wenger

TEMPO.CO, Jakarta - Arsenal akan bertandang ke markas Tottenham Hotspur di Stadion White Hart Lane, London, untuk menjalani laga babak ketiga Piala Liga Inggris, atau disebut juga Capital One Cup, Kamis dinihari, 24 September 2015.



”Ini akan menjadi duel yang sangat sengit karena Arsenal harus memenangi laga ini setelah kekalahan mereka dalam dua laga terakhir,” kata mantan kiper Arsenal, David Seaman, seperti dikutip dari situs resmi Capital One Cup kemarin.



The Gunners—julukan Arsenal—memang baru saja mengalami kekalahan dalam dua laga terakhir. Akhir pekan lalu Arsenal ditekuk Chelsea dengan skor 0-2 dalam laga lanjutan Liga Primer yang berlangsung di Stamford Bridge.



Kekalahan ini sangat menohok karena Arsenal tidak hanya kehilangan tiga poin, tapi juga kehilangan dua pemain pilar, yakni Gabriel Paulista dan Santi Cazorla, yang mendapat kartu merah.



Hasil mengecewakan ini terjadi hanya tiga hari setelah Arsenal secara mengejutkan ditekuk Dinamo Zagreb dengan skor 1-2 di laga penyisihan grup Liga Champions yang berlangsung di Maksimir Stadium, Kroasia.



Dua kekalahan beruntun ini, menurut Seaman, sudah pasti akan mempengaruhi mental dan kepercayaan diri para pemain Arsenal. Karena itu, Seaman melanjutkan, ”Kali ini Arsenal harus menang.”



Namun tak akan mudah menekuk Spurs—julukan Tottenham Hotspur. Sebab, selain kondisi Arsenal yang saat ini sedang babak-belur, rekor pertemuan kedua tim relatif berimbang.



Dalam enam pertemuan terakhir kedua klub, Arsenal mengantongi tiga kemenangan, dua kali kekalahan, dan sekali imbang. Bahkan pada pertemuan terakhir Februari lalu, The Gunners ditekuk dengan skor 1-2 di White Hart Lane.



Selain itu, performa Spurs saat ini sedang bagus. Klub itu, misalnya, sukses memenangi dua pertandingan terakhir dengan menekuk Crystal Palace 1-0 di Liga Primer Inggris dan mengalahkan FK Karabakh 3-1 di Liga Europa.



Satu lagi, Spurs baru sekali menelan kekalahan dalam empat laga derby London Utara terakhir yang berlangsung di White Hart Lane. Maka, seperti prediksi Seaman, ini akan menjadi laga yang sulit bagi Arsenal.



selanjutnya: The Gunners dihantam badai cedera







Apalagi The Gunners masih dihantam badai cedera.



Dua pemain gelandang Per Mertesacker dan Francis Coquelin mungkin tidak akan dimainkan karena masih harus menjalani pemulihan. Mereka ada kemungkinan digantikan oleh Calum Chambers dan Mikel Arteta.



Sedangkan pemain depan Jack Wilshere dan Danny Welbeck serta gelandang serang Tomas Rosicky dipastikan absen karena masih dibekap cedera.



Semua keapesan ini semakin lengkap saat Gabriel Paulista dan Santi Cazorla mendapat kartu merah di laga versus Chelsea. Kartu merah itu membuat mereka tak bisa bermain di laga ini karena harus menjalani suspensi.



Pelatih Arsenal, Arsene Wenger, harus putar otak untuk mengatasi situasi rumit ini. ”Saat ini saya hanya memikirkan bagaimana membuat tim ini tetap kuat,” ujar Wenger kepada Sky Sports.



Pelatih asal Prancis ini optimistis timnya bisa tetap bermain apik meski tanpa diperkuat beberapa pemain pilar. Sebab, mereka memang tidak punya pilihan selain menang.



Jika kalah lagi, mental dan kepercayaan diri para pemain Arsenal akan semakin terpuruk. ”Saya tidak bisa membayangkan Arsenal kembali ke Liga Primer pekan depan dengan tiga kekalahan beruntun,” kata Seaman.



MIRROR | SKY SPORTS | BBC | DWI RIYANTO AGUSTIAR