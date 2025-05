Laga Besar La Liga Tengah Pekan: Barcelona Vs Atletico

TEMPO.CO, Jakarta - Laga besar di La Liga Spanyol akan tersaji pertengahan minggu ini. Barcelona akan menjamu Atletico Madrid di Camp Nou, Kamis dinihari WIB, mulai pukul 03.00 WIB.



Kedua tim sama-sama butuh tampilan lebih bagus. Barcelona, yang merupakan juara bertahan, saat ini tertinggal tiga poin dari Reak Madrid yang memuncaki klasemen. Tim asuhan Luis Enrique ini memang sempat tersandung sekali, yakni ditekuk Alaves 2-1, meski kemudian bangkit dengan mencukur Leganes 5-1 pada minggu lalu.



Atletico hanya berada di posisi keempat dengan nilai 8, tertinggal satu angka dari Barca dan Las Palmas. Pelatih Atletico, Diego Simeone, perlu menggenjot timnya di laga ini. Apalagi dalam delapan pertemuan sebelumnya, Atletico hanya bisa sekali menang atas Barcelona. Atletico juga belum pernah menang di Camp Nou, sejak kemenangan 3-1 pada Februari 2006.



Kapten Atletico, Diego Godin, mengakui pertandingan nanti tak akan mudah. "Kami akan bermain melawan tim terbaik. Barcelona sangat tangguh, apalagi saat bermain di kandang sendiri," kata dia. "Kami mesti fokus. Kami tahu seberapa besarnya kualitas Barcelona, tidak hanya saat menyerang tapi juga ketika bertahan."



Salah satu hal yang patut diwaspadai Barca di laga ini adalah sosok Fernando Torres. Penyerang Atletico ini sudah mencetak 8 gol dalam 13 laga melawan Barcelona.



Jadwal La Liga tengah minggu:



Rabu, 21 September 2016:

01:00 Malaga Vs Eibar (siaran langsung beIn Sport 2)

03:00 Sevilla Vs Real Betis (beIn Sport 2)



Kamis, 22 September 2016:

01:00 Celta Vigo Vs Sporting Gijon (siaran langsung beIn Sport 1)

01:00 Real Madrid Vs Villarreal (beIn Sport 2 / SCTV)

03:00 Barcelona Vs Atletico Madrid (beIn Sport 2 / SCTV)

03:00 Granada Vs Athletic Bilbao

03:00 Real Sociedad Vs Las Palmas



FOOTBALL ESPANA | NS



