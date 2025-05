Laga Besar Liga Inggris Tengah Minggu: Liverpool vs Arsenal

TEMPO.CO, Jakarta - Liga Inggris akan kembali bergulir pada pertengahan minggu ini. Salah satu laga besar yang layak dinanti adalah antara Liverpool dan Arsenal, yang akan berlangsung di Anfield, Rabu malam.



Arsenal saat ini masih memuncaki klasemen dengan nilai 42 dari 20 laga. Liverpool di urutan kedelapan dengan nilai 30.



Liverpool akan tampil dengan tim compang-camping pada pertandingan nanti. Saat ditahan Exeter 2-2 di babak ketiga Piala FA, Sabtu lalu, mereka tampil dengan tim pelapis karena 11 pemain utamanya cedera.



Pada laga lainnya, tengah minggu ini, ada Manchester United yang akan melawan Newcastle dan Chelsea yang akan ditantang West Brom.



Berikut jadwal lengkap Liga Inggris tengah minggu ini:



Selasa, 12 Januari:

Aston Villa vs Crystal Palace

Bournemouth vs West Ham

Newcastle vs Manchester United



Rabu, 13 Januari:

Swansea vs Sunderland

Manchester City vs Everton

Stoke City vs Norwich

Southampton vs Watford

Chelsea vs West Brom

Liverpool vs Arsenal

Tottenham vs Leicester.



SOCCERWAY | NURDIN