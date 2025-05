Laga Enteng buat Man City, Lawan Swansea yang Tanpa Pelatih

TEMPO.CO, Jakarta - Swansea City akan menantang Manchester City dalam laga lanjutan Liga Primer di Etihad Stadium, Sabtu malam ini. Namun mereka belum menemukan pengganti Garry Monk.



The Swans --julukan Swansea City-- memecat Garry Monk pada pertengahan pekan ini setelah pelatih berusia 36 tahun ini hanya memenangi satu laga dari 11 pertandingan.



"Performa kami yang terus menurun dalam tiga bulan terakhir membuat kami harus mengambil keputusan yang sangat berat ini," kata ketua Swansea City, Huw Jenkins, seperti dikutip dari BBC, Jumat.



Pemecatan atas Garry Monk ini membuat asisten pelatih Pep Clotet and pelatih James Beattie dan Kris O'Leary juga turut meninggalkan Liberty Stadium --markas Swansea City.



"Kami berharap bisa segera menemukan penggantinya," begitu bunyi pernyataan klub. Namun sampai Jumat sore kemarin, mereka belum mendapatkan satu nama pun.



Swansea City dikabarkan sempat mendekati Brendan Rodgers. Namun bekas pelatih Liverpool itu menolak. Kini mereka membidik asisten pelatih Manchester United, Ryan Giggs.



"Giggs adalah kandidat terkuat pengganti Louis Van Gaal namun kontrak Van Gaal baru akan berakhir 2017," tulis Independent. Namun belum ada pembicaraan resmi dengan Giggs maupun dengan Manchester United.



Swansea kemungkinan hanya akan didampingi bekas pemain mereka, yakni Alan Curtis, saat menghadapi Manchester City. Tentu saja, ini bukan pilihan yang ideal. Namun apa boleh buat.



Manchester City saat ini berada di peringkat ketiga klasemen Liga Primer Inggris dengan 29 poin. Sementara Swansea City di peringkat 15 klasemen dengan 14 poin. Keduanya terpaut 14 poin.



Dari situ saja sudah terlihat perbedaan kekuatan kedua tim. Apalagi jika melihat statistik. The Citizens --julukan Manchester City-- memenangi 13 dari 15 laga kandang terakhir mereka.



Sementara Swansea City hanya memenangi 2 dari 8 laga tandang mereka di Liga Primer. Swansea juga gagal mencetak gol dalam 7 dari 12 pertandingan. Ini menunjukkan betapa tumpulnya lini depan Swansea.



Sehingga, bisa dibilang, sangat kecil peluang Swansea bisa mencuri tiga poin dari laga ini. Apalagi, kursi pelatih mereka juga masih kosong. Namun jangan lupa, ini adalah Liga Primer Inggris. Kejutan apapun bisa terjadi di liga ini.



