Laga Liga Italia Ditunda untuk Hormati Wafatnya Paus Fransiskus

TEMPO.CO, Jakarta - Seluruh pertandingan Liga Italia Serie A yang akan berlangsung pada Senin, 21 April 2025, secara resmi ditunda. Keputusan ini untuk menghormati wafatnya pemimpin Gereja Katolik Roma, Paus Fransiskus.



"Menyusul wafatnya Yang Mulia Paus Fransiskus, liga profesional Italia mengumumkan bahwa seluruh pertandingan Serie A dan Primavera 1 yang berlangsung hari ini akan ditunda. Jadwal ulang akan segera diumumkan," demikian pernyataan resmi Liga Serie A pada Senin, 21 April 2025.



Liga Italia sendiri sudah memainkan enam pertandingan di pekan ke-33, dengan empat laga lainnya akan dimainkan pada Senin malam. Namun, pertandingan Torino vs Udinese, Cagliari vs Fiorentina, Genoa vs Lazio, dan Parma vs Juventus yang dijadwalkan berlangsung pada Senin malam dan Selasa dinihari, 22 April 2025, dipastikan ditunda.



Menurut laporan Vatican News, Kardinal Kevin Farrell mengumumkan bahwa Paus Fransiskus meninggal di kediamannya pada 7:35 pagi waktu Vatikan. “Hidupnya telah dibaktikan bagi melayani Tuhan dan Gereja. Beliau telah mengajarkan kita supaya hidup dengan nilai-nilai Injil dengan iman, keberanian, dan cinta kasih bagi semua, terutama kepada mereka yang paling miskin dan terpinggirkan,” ucap Kardinal Farrell.



Berikut jadwal pertandingan Liga Italia pekan ke-33 yang ditunda:



Senin, 21 April 2025

17:30 WIB - Torino vs Udinese

20:00 WIB - Cagliari vs Fiorentina

23:00 WIB - Genoa vs Lazio



Selasa, 22 April 2025

01:45 WIB - Parma vs Juventus