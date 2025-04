Laga Panas Liga 1, Tiket Arema FC Vs Persib Ludes Terjual

TEMPO.CO, Jakarta - Tiket pertandingan Arema FC dengan Persib Bandung dalam lanjutan laga Liga 1 di Stadion Kanjuruhan Kepanjen, Kabupaten Malang, Sabtu, sudah ludes terjual sejak Jumat.



Menurut Ketua Panitia Pelaksana Pertandingan Arema FC, Abdul Haris, penjualan tiket dibuka di loket kantor Arema langsung diserbu Aremania dan langsung habis.



"Sekarang hanya menyisakan tiket yang dijual di loket on the spot Stadion Kanjuruhan," katanya.



Ia mengatakan tiket yang dijual di Stadion Kanjuruhan hanya 3.000 lembar karena tiket lainnya sudah distribusikan ke semua koordinator wilayah Aremania.



"Kami berharap dukungan penuh Aremania ini bisa membawa Singo Edan meraih poin sempurna (3) sebagai kado HUT Ke-30 Arema," ujar Abdul Haris.



Pada laga menjamu Persib Bandung ini, Panpel Arema FC mencetak tiket sesuai dengan kapasitas penuh Stadion Kanjuruhan, yakni 44.700 lembar, termasuk untuk undangan dan free pass.



"Kabarnya Aremania dari luar Malang pun akan menyaksikan langsung pertandingan krusial tersebut di Stadion Kanjuruhan," kata Abdul Haris.



Panitia Pelaksana Arema sudah berkoordinasi dengan TNI dan Polri serta jajaran pendukung keamanan lainnya untuk mengamankan pertandingan.



Personel yang diturunkan untuk mengamankan jalannya pertandingan tersebut mencapai 1.286 personel gabungan dari kepolisian, TNI dan unsur lainnya.



Selain personel gabungan, Panitia Pelaksana juga menyiapkan empat unit kendaraan berlapis baja khusus untuk tim Persib sebagai transportasi antar jemput dari hotel ke stadion.



"Persiapan di lapangan dan pengamanan sudah matang. InsyaAllah sudah beres.Untuk flare dan bomb smoke juga sudah dikoordinasikan dengan perwakilan Aremania di tiap tribun. Harapan kami pertandingan berjalan lancar, aman dan Arema memenangkan pertandingan ini," kata Abdul Haris.



Arema FC saat ini menempati posisi ke-10 klasemen Liga 1 dengan nilai 26, unggul dua angka dari Persib di urutan ke-15.



ANTARA